Kane bezorgt debuterende De Ligt domper met late wereldgoal

Matthijs de Ligt heeft zondagmiddag zijn officieuze debuut gemaakt in het shirt van Juventus. De van Ajax overgekomen verdediger moest het in de wedstrijd tegen Tottenham Hotspur om de International Champions Cup doen met een invalbeurt na ruim een uur spelen. De Italiaanse kampioen kwam na rust knap terug van een achterstand, maar moest ver in blessuretijd toch een nederlaag slikken: 2-3. Harry Kane zag een afstandsschot van circa vijftig meter in het doel belanden, waardoor de Engelsen er alsnog met een overwinning vandoor gingen.

Trainer Maurizio Sarri, die eveneens zijn officieuze debuut beleefde bij Juventus, opteerde in eerste instantie voor Leonardo Bonucci en Daniele Rugani in het centrum van de verdediging. De Ligt moest hierdoor op de bank plaatsnemen, wat ook gold voor de van Paris Saint-Germain overgenomen Adrien Rabiot. De 41-jarige Gianluigi Buffon, teruggekeerd na een seizoen bij PSG, stond onder de lat. Merih Demiral, voor achttien miljoen euro opgehaald bij Sassuolo, kreeg een helft speeltijd toebedeeld.

Tottenham nam in de slotfase van de eerste helft brutaal de leiding, met Erik Lamela die van dichtbij de 0-1 aantekende. In de tweede helft draaide Juventus binnen vijf minuten de rollen om. De ingevallen Gonzalo Higuaín verzorgde de gelijkmaker tien minuten na rust, waarna Cristiano Ronaldo la Vecchia Signora na een uur spelen met een van richting veranderd schot op voorsprong bracht. Ronaldo werd luttele minuten later naar de kant gehaald door Sarri. Tegelijkertijd loste De Ligt Bonucci af in het hart van de Juventus-defensie.

De Ligt zag vervolgens met lede ogen toe hoe Lucas Moura, verantwoordelijk voor de uitschakeling van Ajax in de halve finale van de Champions League, slechts twee minuten na zijn entree de stand in evenwicht bracht. Het goede voorbereidende werk was van Tanguy Ndombele, die door Tottenham voor circa zestig miljoen euro werd overgenomen van Olympique Lyon. De Franse aanwinst was slechts een minuut daarvoor binnen de lijnen gebracht door manager Mauricio Pochettino.

In de slotfase gingen beide ploegen vol voor de winst. Kane zag een geplaatst schot net langs het doel verdwijnen, terwijl Higuaín aan de andere kant in kansrijke positie faalde. Moura liet zich ook gelden voor het doel van Juventus, maar een tweede doelpunt zat er niet in voor de Braziliaanse middenvelder. Kane bezorgde de Londenaren ver in blessuretijd alsnog de volle buit door de bal vanaf ongeveer vijftig meter over de ingevallen Wojciech Szczesny te liften. De Italianen vervolgen het avontuur in de International Champions Cup woensdag tegen Internazionale. Voor Tottenham staat een dag later het treffen met Manchester United op het programma.