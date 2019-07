Renard houdt eer aan zichzelf bij Marokko: ‘Al besloten ver voor Afrika Cup’

Hervé Renard heeft ontslag genomen als bondscoach van Marokko, zo heeft de Franse oefenmeester zondag zelf wereldkundig gemaakt. Renard, met een doorlopend contract tot medio 2022, benadrukt in het door hemzelf opgestelde persbericht dat de beslissing al enige tijd geleden is genomen, en dat de schlemielige uitschakeling tegen Benin in de achtste finale van de Afrika Cup daar niets mee te maken heeft.

Renard is naar eigen zeggen trots op zijn tijd als bondscoach van de Leeuwen van de Atlas. “Maar het is nu tijd om dit geweldige hoofdstuk af te sluiten. Uiteraard niet zonder emoties of verdriet, maar de beslissing was onvermijdelijk. Ik heb deze beslissing overigens al ver voor de Afrika Cup genomen”, zo legt de vertrekkende bondscoach uit op Twitter.

De vijftigjarige Renard werd in februari 2016 aangesteld door de Marokkaanse voetbalbond. De Fransman wist zich met Marokko te plaatsen voor het WK in Rusland, de eerste kwalificatie voor een WK in twee decennia. De formatie van Renard hield een 2-2 gelijkspel over aan het duel met Spanje, maar redde het uiteindelijk niet in een poule met verder Portugal en Iran.

De verwachtingen voor de Afrika Cup waren hooggespannen. Marokko kwam zonder problemen door de groepsfase, maar werd in de achtste finale verrassend uitgeschakeld door Benin, dat de strafschoppen beter nam. Hakim Ziyech had zijn land naar de kwartfinale kunnen schieten, maar de middenvelder van Ajax miste een strafschop in de blessuretijd van de reguliere speeltijd.