Martelgang nadert einde voor ‘Dutch flop’: ‘Hij is schandalig behandeld’

Vincent Janssen staat voor een transfer. De 25-jarige spits zit momenteel niet bij de selectie van Tottenham Hotspur en krijgt de ruimte om een overgang te realiseren. Mexicaanse media melden dat Janssen zich gaat aansluiten bij Monterrey, terwijl ook Anderlecht, West Bromwich Albion en clubs uit de Verenigde Staten en China worden genoemd. Hoe dan ook lijkt er snel een einde te komen aan het mislukte avontuur van Janssen in Londen. Waar zijn dienstverband in 2016 nog sterk begon, groeide hij in rap tempo uit tot het zwarte schaap onder manager Mauricio Pochettino.

Door Tim Siekman

Menigeen was er medio 2016 van overtuigd dat Janssen klaar was voor de stap naar de Premier League. Na zijn vertrek als jeugdspeler bij Feyenoord groeide Janssen langzaam via Almere City FC en AZ richting de Nederlandse top. Met de eretitel van topscorer van de Eredivisie en een verse status als international van het Nederlands elftal meldde de aanvaller zich in 2016 bij Tottenham, dat minimaal twintig miljoen euro betaalde aan AZ. "Janssen heeft volop mogelijkheden om zich te ontwikkelen. Hij past perfect binnen de ploeg. Een strijder, die veel kwaliteit laat zien voor het doel", aldus Pochettino destijds.

Verschillende media en analytici vroegen zich af of Janssen al rijp was voor de stap naar de Engelse top. Ook Pierre van Hooijdonk twijfelde bij de NOS, maar constateerde wel dat Janssen in principe alles in zich had om in een buitenlandse topcompetitie te slagen. "Een hele goede spits. Hij werkt zich het lazarus en heeft oog voor de combinatie", aldus de oud-spits, die vooral de scoringsdrift van Janssen benadrukte, bij Studio Voetbal. "Hij is in staat om overal een doelpunt te maken. Een multifunctionele spits."

'Janssen is een speciale speler'

Tottenham haalde Janssen met het idee Harry Kane tegenstand te bieden wat betreft de spitspositie. De Nederlander kwam in het begin veelvuldig in actie voor the Spurs en maakte ook een prima indruk. Pochettino en Kane deelden complimentjes uit en ook spelmaker Christian Eriksen was enthousiast na het basisdebuut van Janssen in de met 1-0 gewonnen wedstrijd tegen Crystal Palace eind augustus 2016. "Vincent heeft een aantal harde klappen voor ons opgevangen. En dat maakte het een stuk makkelijker voor Harry, die normaal gesproken in gevecht is met de verdedigers", aldus Eriksen op de clubsite.

"Ik denk dat beide spelers elkaar goed kunnen vinden, Janssen is een speciale speler. Hoewel Janssen uit Nederland komt, is hij net een echte Engelsman, omdat hij fysiek sterk is. Hij is niet bang om te tackelen en houdt ervan om een duel aan te gaan. Natuurlijk is dit nog maar het begin, maar hij wil zijn kwaliteiten laten zien door duels aan te gaan en de bal vast te houden", besloot de Deen. Naarmate het seizoen vorderde, werd Janssen echter steeds meer het mikpunt van kritiek. Pochettino bleef Janssen verdedigen. "Hij is pas 22 en heeft tijd nodig, maar een ding is duidelijk: hij werkt hard, is altijd betrokken in het veld en de toewijding die hij toont in elke wedstrijd en op elke training is fantastisch."

De media in Engeland kwamen echter snel tot dezelfde harde conclusie dat Janssen niet geschikt was voor de Premier League. Men wees vooral naar het feit dat de 'Dutch flop' bijzonder moeizaam tot scoren kwam. "Het is een harde wereld. Hij heeft niet de scherpte die hem aan doelpunten gaat helpen" zo stelde Graeme Souness, oud-middenvelder van onder meer Tottenham en Liverpool, bij Sky Sports. "Je moet snel kunnen denken en dat vanuit je hoofd kunnen overbrengen naar je voeten. Ik denk niet dat hij daarin snel genoeg is. Zijn voeten zijn niet snel genoeg, daardoor zal hij niet veel scoren op dit niveau."

'Hij werd zwaar onder druk gezet door Tottenham'

Pochettino raakte langzamerhand ook uitgekeken op Janssen, die na een periode van blessureleed zijn kans ook niet greep in de tweede helft van het seizoen 2016/17. De zeventienvoudig international wist in 27 Premier League-wedstrijden slechts 2 keer te scoren, een gegeven dat Pochettino allerminst vrolijk stemde. De Argentijnse manager zei in de media dat de club openstond voor een tussentijds vertrek van Janssen, die uiteindelijk werd gestald bij Fenerbahçe. Valentijn Driessen benadrukte destijds echter dat Tottenham achter de schermen zich keihard opstelde.

"Zelfs op de dag van de interland tegen Frankrijk (4-0 verlies, 31 augustus 2017, red.) is hij zwaar onder druk gezet door Tottenham Hotspur om te tekenen bij West Bromwich Albion. Anders zou hij geen wedstrijd meer spelen. Echt schandalig", vertelde de journalist van De Telegraaf bij FOX Sports. "Dat weigerde hij. Toen is er een huurconstructie bedacht met een andere club, Brighton & Hove Albion. Dat weigerde hij ook. Hij kreeg dan gewoon te horen: het komende halfjaar kom je niet aan spelen toe bij ons. En dan moet jij nog het veld in voor Frankrijk-Nederland", aldus Driessen vol medelijden.

Janssen ging uiteindelijk akkoord met een verhuur aan Fenerbahçe, waar hij goed van start ging. In de met 2-1 gewonnen topper tegen Besiktas was de spits goed voor een goal en een assist, terwijl hij een week eerder, bij zijn basisdebuut tegen Alanyaspor (1-4 winst), ook al trefzeker was. "Ik ben erg blij. Je wil het voor de club en de fans doen, je wil belangrijk zijn en ik ben blij dat ik vanavond mijn ding hebben kunnen doen", aldus Janssen. Het huwelijk met de Turken liep uiteindelijk echter uit op een deceptie. Met name door blessureleed bleef het aantal wedstrijden voor de grootmacht beperkt tot achttien, met in totaal vijf doelpunten en vier assists als eindresultaat.

'Vincent moet sowieso weg bij Tottenham'

Bij terugkomst in Londen afgelopen zomer hield Janssen al rekening met weinig speelminuten bij Tottenham, onder meer door een hardnekkige voetblessure. Hij kampt in zijn tijd bij Fenerbahçe al met de kwetsuur en kwam samen met de technische staf van Tottenham tot de conclusie dat een operatie het beste voor hem was. Janssen zette een streep door het voetbaljaar 2018 en maakte pas in januari weer minuten bij het tweede van the Spurs. Pochettino benadrukte dat Janssen niet in zijn plannen voorkwam en stuurde aan op een transfer. Clubs uit onder meer Duitsland, Spanje, de Verenigde Staten en China hadden naar verluidt interesse.

Mede door blessures binnen de selectie en het uitblijven van aankopen kwam Pochettino na het verstrijken van de transferdeadline terug op zijn woorden. "Ik heb met Vincent gesproken en hij zit weer bij het eerste elftal. Eerder was het duidelijk dat hij wilde vertrekken en niet in onze plannen voorkwam. Nu dat niet gelukt is, is het belangrijk dat hij weer het gevoel krijgt dat hij kan helpen. Hij heeft zich altijd goed gedragen, was altijd respectvol. Om verschillende redenen is een deal uitgebleven, redenen die ik niet helemaal begrijp. Het kan zijn dat hij het niet eens is met de club, of dat de club het niet eens is met hem, waardoor het niet lukt om een plek te vinden waar hij kan spelen en gelukkig kan zijn. We hebben ons dat aangetrokken en daarom was het mijn beslissing om de deur weer te openen."

Het duurde echter tot het eind van het seizoen dat Janssen in enkele duels als invaller mocht opdraven. Na een wederom teleurstellend jaar lonkt voor de spits nu een definitief vertrek bij Tottenham, waar hij nog tot volgend jaar zomer vastligt. Dick Advocaat, ex-coach van Janssen bij Oranje, stelde in januari al tegenover Voetbal International dat Tottenham de aanvaller in de afgelopen drie jaar volledig verkeerd heeft behandeld. "Dan geef je een vermogen uit voor een nieuwe spits, geef je hem amper de kans en wil je na een jaar van hem af. Ik snap het niet", aldus Advocaat, die Janssen kwalificeerde als een complete spits die snel en sterk is. "Als je dan die Spanjaard ziet die ze later hebben gekocht. Vincent heeft veel meer kwaliteit dan Fernando Llorente. Vincent moet sowieso weg bij Tottenham. Zo snel mogelijk."