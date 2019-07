‘Napoli praat met wereldkampioen als alternatief voor peperdure James’

Napoli wil James Rodriguez nog steeds weghalen bij Real Madrid, maar de Italianen hikken aan tegen de vermeende vraagprijs van vijftig miljoen euro. Nabil Fekir wordt gezien als alternatief voor de Colombiaanse middenvelder, zo verzekeren verschillende Franse media zondag. Naar verluidt hebben i Partenopei reeds contact opgenomen met het management van de middenvelder van Olympique Lyon

Fekir, die voor zijn laatste contractjaar staat in Lyon, leek op weg naar Real Betis, dat circa 25 miljoen euro overheeft voor de aanvallende middenvelder. RMC meldt echter dat de Fekir een voorkeur heeft voor een club met een plaatsbewijs voor Europees voetbal. Napoli plaatste zich dankzij de tweede plaats in de Serie A voor de Champions League, waardoor het over goede papieren beschikt om de Fransman over te nemen.

L'Équipe weet toe te voegen dat Napoli een week geleden al is begonnen met de onderhandelingen over deal met Fekir, die naar verluidt al heeft gesproken Aurelio De Laurentiis en Carlo Ancelotti, respectievelijk voorzitter en trainer van Napoli. De verwachting is dat de gesprekken tussen de betrokken partijen komende week worden hervat.

Fekir werd een jaar geleden genoemd bij Liverpool, al kwam een transfer naar the Reds nooit van de grond. Het is aannemelijk dat Lyon de middenvelder deze transferperiode verkoopt, daar hij over een jaar transfervrij kan vertrekken. De 26-jarige aanvoerder staat op 193 wedstrijden voor de Franse club, waarin hij 69 keer scoorde en 46 assists verzorgde. Vorig jaar maakte hij bovendien deel uit van de Franse selectie die zich in Rusland tot wereldkampioen kroonde.