Feyenoord duidelijk: ‘Zaakwaarnemer vroeg of terugkeer bespreekbaar was’

Eljero Elia postte dit weekeinde een foto op Instagram waarin hij is te zien in een Feyenoord-shirt, met de begeleidende tekst ‘soon more updates’. De vleugelaanvaller leek hiermee aan te geven dat hij klaar is voor een terugkeer bij de Rotterdamse club, maar technisch directeur Sjaak Troost benadrukt dat Elia geen contract krijgt aangeboden in De Kuip.

“Zijn zaakwaarnemer heeft mij inderdaad gebeld en een berichtje gestuurd zo van: ‘Joh, is het bespreekbaar?’ En ondanks dat we een ongelooflijk mooie tijd met Eljero hebben gehad, zijn wij vanuit de jeugd voldoende ingevuld voor die positie. We hebben op een vriendelijke manier bedankt, met wel de opmerking: ‘hopelijk verliest hij zijn hart voor Feyenoord niet’, gezegd dat het niet haalbaar is”, vertelt Troost tegenover FOX Sports.

Elia stapt zondagmiddag dus sowieso niet uit de helikopter tijdens de Open Dag van Feyenoord. Troost wil desgevraagd niet zeggen of de directie van de Rotterdammers andere verrassingen in petto heeft voor het publiek in De Kuip. “We zullen zien”, aldus het directielid van Feyenoord, die in mei het stokje overnam van Martin van Geel als technisch directeur.

Elia begint aan zijn laatste contractjaar bij Medipol Basaksehir, waar hij in 2017 een contract ondertekende. De 32-jarige buitenspeler stond daarvoor twee seizoenen onder contract bij Feyenoord, waarmee in zijn eerste jaar de TOTO KNVB Beker veroverde en een seizoen later de landstitel.