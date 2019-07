Maurizio Sarri zet Matthijs de Ligt op de bank bij officieus debuut

Matthijs de Ligt zal even geduld moeten hebben voordat hij zijn officieuze Juventus-debuut kan maken. La Vecchia Signora speelt zondagmiddag in het kader van de International Champions Cup namelijk tegen Tottenham Hotspur, maar Maurizio Sarri heeft de van Ajax overgenomen verdediger in eerste instantie op de reservebank geposteerd.

Voor Sarri wordt het treffen met the Spurs eveneens zijn eerste serieuze wedstrijd als trainer van de kampioen van Italië. De van Chelsea overgekomen oefenmeester geeft in eerste instantie de voorkeur aan een centraal duo bestaande uit aanvoerder Leonardo Bonucci en Daniele Rugani.

Onder de lat heeft hij bovendien plek ingeruimd voor de teruggekeerde Gianluigi Buffon, waardoor eerste keus Wojciech Szczesny ook op de bank begint. De ervaren doelman is de enige nieuwkomer in de basiself, aangezien Adrien Rabiot eveneens niet in de basiself is opgenomen.

De Ligt krijgt in de dug-out verder gezelschap van onder meer de van Sassuolo overgenomen Merih Demiral, Gonzalo Higuaín en een aantal talenten. De van Arsenal overgekomen Aaron Ramsey ontbreekt nog in de selectie aangezien hij herstellende is van een blessure.

Opstelling Juventus: Buffon; De Sciglio, Bonucci, Rugani, Cancelo; Can, Matuidi, Pjanic; Bernardeschi, Mandzukic, Cristiano Ronaldo

Opstelling Tottenham Hotspur: Gazzaniga, Walker-Peters, Alderweireld, Tanganga, Georgiou, Winks, Skipp, Lamela, Alli, Son, Parrott.