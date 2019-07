Grasmeester Feyenoord weigert binnenlandse overstap: ‘Ik heb ‘nee’ gezegd’

Het veld in De Kuip werd afgelopen seizoen uitgeroepen tot het beste onderkomen in de Eredivisie, met een gemiddelde van 4,94 op een schaal van 1 tot 5. Door deze prestatie is de belangstelling voor Erwin Beltman toegenomen, maar de grasmeester van Feyenoord denkt er niet aan om de Rotterdamse club deze zomer te verlaten.

Beltman sloeg onlangs een aanbod van een geïnteresseerde club af. “Ik zit hier nog, dus ik heb ´nee´ gezegd. Er was een trainer van een andere binnenlandse club die me graag wilde hebben”, vertelt de grasmeester aan RTV Rijnmond. “Het is niks geworden, dus het maakt niks uit. Maar er moet wel iets heel moois komen, wil je dit achter je laten.”

Beltman voelt zich bij Feyenoord voor de volle honderd procent gesteund door de directie en het management en de grasmeester mag zijn mening geven als er zaken zijn binnen de organisatie die hem niet zinnen. “Ik heb een fantastische situatie hier”, zo erkent hij. “Het is hard werken, maar kijk nou, dit is toch schitterend?”

“Je moet wel altijd ambitie hebben. Natuurlijk lijkt het me gaaf bij een Barcelona of een Bayern München, of God mag weten waar, verantwoordelijk te zijn voor het veld. Dat is het hoogst haalbare in mijn vak. Er zijn een paar jongens uit Engeland verkast naar PSG en Real Madrid, dat is wel gaaf natuurlijk”, zo besluit Beltman.