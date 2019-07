De Boer steunt toewijzing WK: ‘Er gebeuren hier ook ongelukken’

De beslissing van de FIFA om het WK van 2022 toe te wijzen aan Qatar deed nogal wat stof opwaaien in de voetbalwereld, vooral vanwege de financiering van het toernooi en de barre omstandigheden voor bouwvakkers bij de bouw van de stadions. Ronald de Boer, ambassadeur van het WK-bid van Qatar, denkt echter dat het organiserende land de zaakjes wel degelijk onder controle heeft.

“In Qatar gaan er heel veel dingen fout, maar in Nederland ook”, benadrukt De Boer in gesprek met NPO Radio 1. “Dat je soms denkt: hoe hebben we dat kunnen laten gebeuren? Ik zeg het natuurlijk gechargeerd. Het gaat erom dat het land ongelooflijk snel gaat. De mensen die daar de macht hebben willen heel graag en snel moderniseren.”

De Boer, met een verleden als speler in Qatar, heeft nooit met eigen ogen gezien dat bouwvakkers onder beroerde omstandigheden moesten werken, maar erkent wel dat de arbeiders niet altijd even correct behandeld worden. De oud-middenvelder denkt dat het goed is om daar de aandacht op te vestigen: “Dat wij dat zien, uitspreken en benoemen dat daar wat aan gedaan moet worden. Als je je kop in het zand steekt, gaan zij het ook niet leren. Ik heb de koninklijke familie meegemaakt omdat ik ambassadeur van het bid ben. Die mensen willen er echt wat van maken hoor. Anders krijg je ook het WK niet.”

“Ik lees ook in de kranten dat er mensen zijn overleden bij de bouw van stadions, terwijl er nog niet eens één paal geslagen was. Er gebeuren hier ook ongelukken bij bouwwerken. Het gaat om de verkeerde berichtgeving”, aldus De Boer. Het WK in Qatar is vanwege de zomerse hitte verplaatst naar de winter. Het eindtoernooi vangt aan op 21 november 2022, met de finale gepland voor 18 december.