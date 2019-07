Griezmann vreest vervelende taferelen niet: ‘Dat hoort bij het voetbal’

Antoine Griezmann maakte onlangs voor circa 120 miljoen euro de overstap van Atlético Madrid naar Barcelona. De Franse aanvaller, die een vijfjarig contract tekende in het Camp Nou, vertelt aan Marca over de emoties die gepaard gingen met de veelbesproken transfer. Griezmann weet echter ook dat de aanhang van Atlético daar geen boodschap aan heeft.

De miljoenenaanwinst van de Catalaanse grootmacht blikt op verzoek van de Spaanse krant terug op het moment dat de deal met Barcelona definitief rond was. "Ik heb als eerste mijn vader opgebeld en ik begon toen gelijk te huilen van geluk. Mijn vrienden, mijn vrouw en mijn kinderen waren later ook bij ons, het was een ongelooflijk moment."

Griezmann kijkt uit naar de samenwerking met sterspeler Lionel Messi. "Dat wordt zeker mooi. Ik wil van hem leren op de trainingen en dat in de praktijk brengen tijdens wedstrijden. Ook buiten het veld is hij een voorbeeld. Ik ben helemaal klaar voor mijn avontuur bij Barcelona. Voor Lionel, mijn medespelers en de club als geheel."

De aanvaller uit Frankrijk gaf na afloop van vorig seizoen middels een videoboodschap te kennen dat hij Atlético zou verlaten, wat hier en daar voor ophef zorgde. "Ik had het graag gedaan zoals Juanfran en Diego Godín (op een persconferentie, red.), maar de club vroeg me om een videoboodschap op te nemen. Ik heb vervolgens op die manier afscheid genomen van alle mensen binnen Atlético."

Griezmann heeft geen angst voor zijn eerste bezoek aan het Wanda Metropolitano als speler van Barcelona. "Ik weet dat er gefluit zal komen, dat hoort bij het voetbal. Ze hielden van me, dus is het logisch dat afscheid nemen pijn doet. Het zal waarschijnlijk zo zijn als mijn eerste wedstrijd in het stadion van Real Madrid, dat was ook niet gemakkelijk. Atlético zit voor altijd in mijn hart, want de club heeft mij veel gegeven."