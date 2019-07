Rafael van der Vaart adviseert landgenoot: ‘Maar even serieus: Augsburg?’

Rick van Drongelen wordt gevolgd door verschillende clubs uit de Bundesliga, zo liet Jonas Boldt, bestuurslid van Hamburger SV, optekenen in de Duitse media. Naar verluidt is onder meer FC Augsburg een van de kandidaten om Van Drongelen over te nemen. Rafael van der Vaart, die die Rothosen twee periodes diende als speler, is echter van mening dat de twintigjarige verdediger zijn verblijf in Hamburg moet verlengen.

"Rick moet zeker blijven!", laat Van der Vaart weten aan de Hamburger Morgenpost. "Op zijn leeftijd is regelmatig aan speeltijd toekomen erg belangrijk. Er gaan verhalen over FC Augsburg, maar even serieus: Augsburg? HSV is nog steeds een enorme club en het zou geweldig zijn als Rick blijft. Als een van de belangrijkste spelers van het elftal."

Van der Vaart is onder de indruk van de ontwikkeling die Van Drongelen bij HSV heeft doorgemaakt. 2Hij deed het erg goed bij Sparta Rotterdam. Toen ik hoorde dat Rick naar HSV ging dacht ik: misschien is de stap op dit moment te groot. Ik moet echter zeggen dat hij het uitstekend doet. Rick is betrouwbaar, solide en er zit een goeie kop op. Een hele open en normale jongen. Dat maakt hem zo populair bij de supporters."

Van Drongelen kwam in 2017 voor circa drie miljoen euro over van Sparta. In zijn eerste seizoen degradeerde HSV uit de Bundesliga. Afgelopen seizoen slaagde de Noord-Duitse club er niet in om terug te keren op het hoogste niveau. Van Drongelen, met een contract tot medio 2022 in Hamburg, staat op 57 wedstrijden in Duitsland, waarin de verdediger tweemaal scoorde.