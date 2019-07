‘Fatalisme’ dreigt bij Feyenoord: ‘Het is niet meer wat het geweest is’

Feyenoord staat er nog niet goed op, zo geeft Arman Avsaroglu bij de NOS aan. De Feyenoord-watcher constateert dat de club met onder anderen Robin van Persie en Tonny Vilhena kwaliteit heeft ingeleverd. "De selectie is verzwakt ten opzichte van vorig jaar. En met het mogelijke vertrek van Steven Berghuis moet ook dat gat nog worden opgevuld", aldus Avsaroglu.

"Hetzelfde geldt voor Nicolai Jörgensen, die nu geblesseerd is. Het publiek wordt fatalistisch. Ze zien dat goede spelers zijn gegaan en dat er weinig goede vervangers zijn gehaald. Een deel van de achterban zal dan ook wel blij zijn met het vertrek van de beleidsbepalers", doelt Avsaroglu op technisch directeur Martin van Geel en algemeen directeur Jan de Jong.

Feyenoord houdt zondag de Open Dag in en rond De Kuip en daarbij zullen middenvelder Liam Kelly, aanvaller Luciano Narsingh en doelman Nick Marsman worden gepresenteerd aan het publiek. Avsaroglu geeft aan dat de Open Dag altijd een geweldige dag voor de fans van Feyenoord is, maar dat de supporters graag ook grotere aanwinsten willen verwelkomen.

"De Open Dag is altijd vol met tradities, zoals natuurlijk de helikopter (waarin de nieuwe spelers zitten, red.)", vervolgt de journalist zijn relaas over Feyenoord. "Maar het is niet meer wat het geweest is. Er zitten niet heel spectaculaire mensen in de helikopter. Toch blijft het altijd wel een Feyenoord-feestje en er komt genoeg volk op af."