‘Loyale dienaar’ Man United slachtoffer van racisme: ‘Ik ga zo met hem praten’

Er is veel commotie ontstaan over de wijze waarop Ashley Young tijdens het gewonnen oefenduel met Internazionale (1-0) werd behandeld door het publiek. Tijdens de wedstrijd werd de back van Manchester United volgens diverse media racistisch bejegend door fans van the Red Devils in Singapore. Ole Gunnar Solskjaer heeft geen begrip voor de actie van de supporters.

Op internet circuleren beelden van fans die Young op diverse manieren onderuit halen, ook op basis van zijn huidskleur. De routinier werd zaterdag meerdere malen uitgejouwd door supporters van United. Na afloop spreekt Solskjaer zijn verbazing uit. "Ik vind Ashley een topprofessional", begint de Noorse manager, geciteerd door diverse Engelse media.

"Hij geeft altijd alles voor de club. Zijn pass bracht ons ook het doelpunt en de overwinning. We willen dat de fans ons steunen. Ashley is altijd een loyale dienaar van de club geweest, al vele jaren. Ik heb nog niet met hem gesproken, maar ik ga zo zeker nog even met hem praten", aldus Solskjaer over Young, die in de tweede helft het veld inkwam.

De 34-jarige vleugelverdediger ligt nog tot volgend jaar zomer vast op Old Trafford. De veteraan sloot zich medio 2011 aan bij de Engelse grootmacht en speelde sindsdien 243 wedstrijden voor de club, met 18 goals en 42 assists tot gevolg. De 39-voudig international heeft verschillende prijzen gepakt met United, waaronder de landstitel in 2013 en de Europa League in 2017.