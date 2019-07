Klopp looft optreden van Larouci tegen ‘een van de allergrootste talenten’

Liverpool ging in de nacht van vrijdag op zaterdag met 3-2 onderuit tegen Borussia Dortmund in de International Champions Cup. Zowel Lucien Favre als Jürgen Klopp koos ervoor om met bijna twee volledige elftallen te spelen; de trainer van Borussia Dortmund voerde vrijwel al zijn wissels in de rust door, terwijl Klopp na zestig minuten ingreep. De Duitser was met name onder de indruk van Yasser Larouci, die Jadon Sancho tegenover zich had staan.

De achttienjarige Larouci werd afgelopen seizoen bij de Onder-18 omgeschoold van buitenspeler tot linksback en maakte op die positie ook zijn opwachting in het eerste elftal, tegen Dortmund. Hij kreeg meteen een zware test, weet Klopp. "Niemand twijfelt aan het potentieel van Jadon Sancho. Iemand die goed is in de grote én de kleine ruimtes, is per definitie een interessante speler. En dat is wat Jadon is."

"Yasser Larouci moest het opnemen tegen een van de grootste talenten uit het mondiale voetbal en hij heeft het de hele avond goed gedaan", vervolgt Klopp, volgens wie de toekomst van Engeland er rooskleurig uitziet. "Jadon is een buitengewoon groot talent, maar zeker niet het enige talent van Engeland. In die leeftijdscategorie zijn er nog een paar, zoals Rhian Brewster en Raheem Sterling. Engeland heeft veel jonge, veelbelovende spelers."

De negentienjarige Brewster speelt als spits voor Liverpool en scoorde een kwartier voor tijd uit een penalty tegen Dortmund. Daarmee bepaalde hij de eindstand op 3-2 in Indiana. Jordan Henderson, Virgil van Dijk, Georginio Wijnaldum, Andy Robertson en Trent Alexander-Arnold deden voor het eerst dit seizoen dertig minuten mee. Zondagnacht neemt Liverpool het op Fenway Park, de thuishaven van de Boston Red Sox, op tegen Sevilla.