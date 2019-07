Ten Hag: ‘Als er mooie clubs komen, met mooie contracten, dan gaan ze’

Ajax belegde deze week een trainingskamp in Oostenrijk en vervolgde daar de voorbereiding op het nieuwe seizoen. Door het succes van het afgelopen jaar wordt het nodige verwacht van de ploeg van Erik ten Hag, maar de trainer predikt realisme. Het is volgens Ten Hag niet reëel om te verwachten dat Ajax opnieuw het niveau van vorig seizoen gaat behalen.

"De fans mogen iets verwachten", beaamt Ten Hag in gesprek met de NOS. "Maar wat ze niet meteen mogen verwachten, is het voetbal dat we aan het eind van vorig jaar hebben gespeeld. En het niveau dat we hebben bereikt. Dat was ongekend." Ten Hag raakte Frenkie de Jong en Matthijs de Ligt kwijt, maar is niet ongerust. "Wij gaan weer een sterk team bouwen. Dat betekent dat je van onderaf moet beginnen."

Het blijft echter de vraag of het bij het vertrek van De Jong en De Ligt blijft. Voor meerdere basisspelers van het afgelopen seizoen is buitenlandse interesse. De gevreesde leegloop blijft voorlopig uit, maar Ten Hag houdt er rekening mee dat spelers als Hakim Ziyech en Donny van de Beek nog transfereren. "Als er hele mooie clubs komen, met hele mooie contracten en perspectieven, dan gaan ze."

De onzekerheid over de selectie bemoeilijkt de voorbereiding voor Ten Hag. De kampioen van de Eredivisie moet volgende maand al belangrijke kwalificatiewedstrijden spelen voor de Champions League. "Pas op 1 september weet je waar je aan toe bent. Maar ruim daarvoor moet je je al wel kwalificeren voor Europees voetbal", verzucht Ten Hag. "Wij gaan straks aan de eerste wedstrijd beginnen en dan hebben we nog nooit met elkaar samengespeeld. Dat noem ik 'crazy'. Je kunt er geen beleid op maken."