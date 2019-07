El Khayati laat verstek gaan op Open Dag van ADO Den Haag

Nasser El Khayati is zondag niet aanwezig bij de Open Dag van ADO Den Haag. De Eredivisionist maakt via de officiële kanalen bekend dat de aanvallende middenvelder 'bezig is' met een transfer, en daarom geen acte de présence geeft bij de officiële opening van het nieuwe seizoen. Van een akkoord met een andere club is nog geen sprake, zo voegt ADO toe.

Vermoedelijk gaat het om een transfer naar Qatar SC. Eerder deze week verzekerden media in Qatar dat El Khayati in het Arabische land was om zijn overstap af te ronden. Hij kan een meerjarig contract ondertekenen als hij de medische keuring doorstaat, zo klonk het. In Den Haag heeft El Khayati een verbintenis tot en met volgend seizoen. ADO houdt dus alleen geld over aan de smaakmaker indien het meewerkt aan een transfer.

El Khayati was afgelopen seizoen meermaals de uitblinker bij ADO, dat op de negende plaats eindigde in de Eredivisie. De aanvallende middenvelder kwam tot 17 doelpunten en 12 assists in 33 competitiewedstrijden. Mede hierdoor kwam de belangstelling voor de technisch vaardige routinier op gang, met Qatar SC dus zeer waarschijnlijk als de volgende werkgever van El Khayati.

Voor El Khayati is de transfer richting Qatar niet het eerste buitenlandse avontuur. Hij kwam in Engeland uit voor Queens Park Rangers en Burton Albion en kende kortstondige avonturen bij KFC Turnhout in België en Olympiakos Nicosia in Cyprus, al bleef speeltijd bij deze clubs uit. In Nederland kwam El Khayati naast ADO, waarvoor hij in totaal 82 duels speelde, tot 10 wedstrijden in het shirt van FC Den Bosch.