De Ligt denkt aan 16 april 2019: ‘Die energie zal ik nooit, nooit vergeten’

Matthijs de Ligt mag zich sinds deze week officieel speler van Juventus noemen. In gesprek met De Telegraaf blikt de negentienjarige verdediger echter nog één keer terug op de hoogtepunten uit zijn 'onvergetelijke' tijd bij Ajax. De Ligt beschrijft in de krant hoe hij de vijf mooiste momenten als speler van de Amsterdammers beleefde.

De Ligt noemt zijn debuut in een bekerwedstrijd tegen Willem II (21 september 2016), de halve finale van de Europa League tegen Olympique Lyon (11 mei 2017), het verkrijgen van de aanvoerdersband (24 juli 2018), de uitwedstrijd tegen Juventus in de Champions League (16 april 2019) en het winnen van de dubbel (15 mei 2019) als zijn mooiste ervaringen. Tegen Juventus maakte hij zelfs de winnende treffer. "Als negentienjarige in de kwartfinale van de Champions League scoren, is niet voor veel mensen weggelegd", weet De Ligt.

"Die enorme ontlading, de energie die toen vrijkwam, zal ik nooit, nooit vergeten. Die 1-2 gaf heel veel voldoening, omdat ik enorm vaak op koppen bij spelhervattingen heb getraind", vertelt de jeugdexponent van Ajax, die voor 75 miljoen euro overstapte naar de tegenstander van toen. Een maand later pakte hij in De Kuip de KNVB Beker, waardoor De Ligt zijn laatste seizoen in Amsterdam bekroonde met twee hoofdprijzen. "Het was mijn plan om met een prijs te vertrekken. Maar na die winst op Willem II was het nog niet af."

"Ik heb tien jaar lang voor Ajax mogen spelen en als je het dan afsluit met de dubbel, dan kun je daar eigenlijk alleen maar van dromen. Een mooier afscheid dan op het veld van De Graafschap én het Museumplein de kampioensschaal omhoog te mogen houden, kan ik niet bedenken", aldus De Ligt. "Ik beloof niks, maar het is door het wederzijds goede gevoel zeker een optie ooit terug te keren. Maar laten we het daar niet over hebben. Ik heb ongelooflijk veel zin in mijn nieuwe avontuur bij deze geweldige club Juventus."