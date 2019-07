Feyenoord vangt bot bij AZ: ‘Sportief geen hele grote vooruitgang’

Feyenoord zoekt na het vertrek van Jan de Jong en Martin van Geel nog altijd naar een algemeen en technisch directeur. Robert Eenhoorn en Max Huiberts, beiden nu werkzaam bij AZ, zouden volgens ingewijden het best aan het profiel voldoen. Huiberts wees Feyenoord al in een eerder stadium af en lijkt nog steeds weinig te voelen voor een dergelijke overstap.

“Bij AZ is de rek er nog niet uit. Sportief is het momenteel geen hele grote vooruitgang”, zegt de voormalig aanvaller in gesprek met de NOS. “Maar dat wil niets over Feyenoord zeggen. Ik ben nu met AZ bezig en dat is een hele mooie club.” Huiberts was jarenlang werkzaam als technisch coördinator van AZ en nam in januari 2016 het takenpakket van de vertrekkende directeur voetbalzaken Earnest Stewart over.

Eenhorn was eerder ambassadeur van Feyenoord en speler bij de amateurtak. De voormalig honkbalprofessional en -bondscoach is sinds oktober 2014 algemeen directeur van AZ, dat sindsdien steeds dichter naar Feyenoord is gekropen. Voor Eenhoorn is nu plek en voor Huiberts feitelijk ook nog steeds. Rvc-lid Sjaak Troost schoof uiteindelijk zelf door naar de functie van technisch directeur, maar wil dit alleen tijdelijk doen.

Vanaf het moment dat Van Geel bekend had gemaakt dat hij stopte, was Feyenoord bezig met enkele kandidaten, maar dé droomkandidaat werd niet gevonden. "Eerlijk is eerlijk: we hebben de markt goed geïnventariseerd, maar de ideale technisch directeur is momenteel niet voorhanden", zei De Jong destijds in een reactie.

De Jong, voormalig directeur van de NOS, ging in november 2017 aan de slag bij Feyenoord als opvolger van Eric Gudde, die destijds naar de KNVB vertrok. Na een dienstverband van ruim 600 dagen bleek een verschil van inzicht met de raad van commissarissen de reden van zijn vertrek.