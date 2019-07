Fàbregas prijst ‘voor Real gemaakte speler’ en ‘hele goede aanwinst Barça’

Real Madrid en Barcelona toonden deze zomer beide al hun spierballen op de transfermarkt. Real Madrid trok reeds een slordige 300 miljoen euro uit voor de komst van Eden Hazard, Luka Jovic, Éder Militão, Ferland Mendy en Rodrygo, terwijl bij Barcelona vooral de ingaande transfers van Frenkie de Jong en Antoine Griezmann tot de verbeelding spreken. Cesc Fàbregas verwacht komend seizoen vooral veel van Hazard en Griezmann.

Fàbregas speelde tussen 2014 en 2019 bij Chelsea vierenhalf jaar samen met Hazard, voordat hij zelf naar AS Monaco verkaste. De Spaanse middenvelder veronderstelt dat de vleugelaanvaller met Real Madrid een perfecte keuze heeft gemaakt. "Hij is een ongelofelijke speler die het verschil maakt. Hij is een speler die is gemaakt om voor Real Madrid te spelen, omdat hij ruimte nodig heeft om te rennen en te dribbelen met de bal", vertelt Fàbregas aan Marca over Hazard.

Fàbregas legt uit dat Hazard gebaat is bij vrijheid en daarom beter bij Real Madrid past dan bij bijvoorbeeld Barcelona. "Hij beweegt zich graag over het veld. Je kunt hem niet zeggen dat hij op een bepaalde positie moet blijven. Barcelona is bijvoorbeeld meer een ploeg wiens spel steunt op balbezit en waar de spelers vooral gebonden zijn aan hun posities. Hazard heeft de bal graag en wil vrijheid hebben. Real Madrid kan hem die vrijheid meer geven dan Barcelona."

De 32-jarige spelmaker zegt verrast te zijn door de transfer van Griezmann naar Barcelona, maar voorspelt dat de Fransman het nodige zal toevoegen aan de Catalaanse grootmacht. "Hij tekende vorig jaar nog een groot contract met Atlético Madrid, dus het leek alsof hij de intentie had om wat groots te presteren bij die club", vervolgt Fàbregas, die zelf tweemaal een periode voor Barcelona speelde. "Maar de voetballerij verandert snel. Zijn komst maakt Barcelona sterk, want hij is een hele goede aanwinst die veel toevoegt aan het aanvalsspel."