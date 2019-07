Zaterdag, 20 Juli 2019

Santos-verdediger wacht nog op reactie van Ajax

Derby County hoopt Harry Wilson ook komend seizoen te kunnen huren van Liverpool. De vleugelaanvaller uit Wales deed afgelopen seizoen al ervaring op in het shirt van the Rams. (Daily Star)

Juventus laat Paulo Dybala niet voor minder dan tachtig miljoen euro, plus twintig miljoen euro aan bonussen, gaan. Het geïnteresseerde Manchester United maakt meer kans als men bereid is om over Paul Pogba te praten. (Sky Italia)

Jackson Porozo hoopt nog altijd op een overgang naar Ajax. Het is maar de vraag of men nog interesse heeft in de verdediger annex Ecuadoraans jeugdinternational van Santos nu Edson Álvarez is aangetrokken. (El Universo) Het is maar de vraag of men nog interesse heeft in de verdediger annex Ecuadoraans jeugdinternational van Santos nu Edson Álvarez is aangetrokken.

Liverpool en Barcelona zijn elkaars concurrenten in de strijd om de handtekening van Philipp Max. De linksback van FC Augsburg wordt gezien als een goede stand-in van respectievelijk Andy Robertson en Jordi Alba. (Mundo Deportivo)

Jerome Roussillon is ook nog altijd bij Barcelona in beeld. De linksback van VfL Wolfsburg is beduidend goedkoper dan bijvoorbeeld Junior Firpo, die Real Betis niet voor minder dan 45 miljoen euro mag verlaten. (BILD)