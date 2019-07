Debuut João Félix loopt door vroege wissel uit op deceptie

João Félix heeft een ongelukkig officieus debuut achter de rug als speler van Atlético Madrid. Het Portugese wonderkind begon zaterdagavond in de basis in de vriendschappelijke wedstrijd tegen Numancia, maar moest zichzelf vanwege een blessure uiteindelijk al binnen het halfuur laten vervangen.

Over de ernst van de blessure is nog niets duidelijk, maar vast lijkt te staan dat João Félix kampte met klachten aan de onderrug. De negentienjarige aanvaller probeerde het nog wel eventjes na een blessurebehandelingen, maar moest de strijd uiteindelijk alsnog staken. Hij werd uiteindelijk afgelost door de Argentijn Ángel Correa.

Op het moment dat João Félix afzwaaide was er overigens nog niet gescoord in het Estadio Municipal de El Burgo de Osma. De Portugese zomeraanwinst was niet de enige nieuwkomer van Atlético die kon rekenen op een basisplaats, want ook Kieran Trippier, Mario Hermoso, Renan Lodi, en Marcos Llorente verschenen aan de aftrap. Het was voor de grootmacht uit Madrid pas de eerste oefenwedstrijd ter voorbereiding op het nieuwe seizoen in LaLiga.

?? ¡JOAO FÉLIX FUERA TOCADO! El luso que estaba siendo de los mejores ha durado 2??8?? minutos en el campo tras un rodillazo en el costado de Ceinos. No puede seguir.#Atleti #LaLiga #Pretemporada #Fichajes #NumanciaAtleti pic.twitter.com/t90BFirvJs — Atlético de Madrid (@Atletico_MD) July 20, 2019