La Repubblica: Depay is serieuze optie voor maximaal 40 miljoen euro

Memphis Depay wordt zaterdagmiddag in de Italiaanse media opnieuw in verband gebracht met een transfer naar de Serie A. AC Milan is namelijk nog altijd op zoek naar aanvallende versterkingen en is de spits van Olympique Lyon nog altijd niet vergeten, meldt La Repubblica. Milan is een fervent bewonderaar van Depay, want de international van het Nederlands elftal werd in het verleden ook al meermaals gelinkt aan i Rossoneri.

Meest recent was het Tuttosport dat Depay als potentiële aanwinst voor Milan noemde. De sportkrant uit Turijn schreef in februari dat de grootmacht uit Milaan liefst vijftig miljoen euro zou overhebben voor de aanvaller van Olympique Lyon, maar sindsdien bleef het stil rondom Milan en Depay. La Repubblica verzekert dit weekeinde echter dat Depay nog altijd hoog op het verlanglijstje van de club staat.

De krant stipt aan dat de aanvalslinie van Milan met Krzysztof Piatek, Patrick Cutrone en André Silva op dit moment maar dun bezet is. De clubleiding wil graag een extra voorhoedespeler toevoegen aan de selectie en leek zijn zinnen aanvankelijk te hebben gezet op de komst van Ángel Correa. De onderhandelingen met Atlético Madrid over een overgang van de Argentijnse vleugelspeler verlopen echter moeizaam, waardoor Milan achter de schermen reeds contact heeft gehad met het kamp van Depay.

Milan veronderstelt dat de 25-jarige Nederlander voor een bedrag van tussen de dertig en veertig miljoen euro op te pikken is bij Olymypique Lyon. Depay staat sinds de zomer van 2017 onder contract in Frankrijk, maar heeft niet zelden aangegeven nog een stap hogerop te willen maken. Begin dit kalenderjaar gaf de voormalig PSV'er zonder blikken of blozen toe te azen op een transfer naar 'een club als Real Madrid, Barcelona, Chelsea, Manchester City, Paris Saint-Germain of Bayern München', maar die clubs lijken voorlopig niet voornemens Depay te strikken.