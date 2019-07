Maurizio Sarri kondigt officieus debuut van Matthijs de Ligt aan

Matthijs de Ligt zal zondagmiddag zijn officieuze debuut voor Juventus maken, zo heeft trainer Maurizio Sarri op een persconferentie laten weten. La Vecchia Signora neemt het in het kader van de International Champions Cup op tegen Tottenham Hotspur. Ondanks dat De Ligt nog niet getraind heeft, zal hij zondag zijn eerste speelminuten gaan maken.

“Hij heeft voorlopig nog niet met zijn ploeggenoten getraind. Maar hij zal zeker een deel van de wedstrijd spelen”, laat Sarri weten tijdens het persmoment in aanloop naar de wedstrijd tegen Tottenham Hotspur, die in Singapore wordt afgewerkt. “Het belangrijkste is dat we morgen met een goede mentaliteit spelen. Op dit moment is het bijna onmogelijk om in fysiek en tactisch opzicht onze beste wedstrijd te spelen. Ik kijk er naar uit om voor het eerst te zien hoe sterk het team in mentaal opzicht is.”

“We werken hard aan onze speelstijl, omdat we een team met een duidelijk karakter willen worden. Daarna moeten we zien hoe onze identiteit ons naar overwinningen kan leiden’, vervolgt de nieuwe oefenmeester van Juventus. “Er is niks aan mijn aanpak veranderd sinds mijn komst. Ik wil nog steeds plezier maken, omdat dat het mogelijk maakt om nóg meer te geven. In de eerste zeventig meter op het veld moet het gaan zoals ik wil, maar in de laatste dertig meter moeten de spelers het zelf bepalen.”

“Ik zal eerst proberen om Cristiano Ronaldo vanaf links te laten starten, maar ik weet zeker dat hij met zijn kwaliteiten overal kan spelen. Hij is heel ervaren en heeft eigenlijk alles gewonnen wat er te winnen valt”, besluit Sarri. Zijn ploeg is vrijdag gearriveerd in Singapore en reist daarna door naar China en Zweden, waar verder oefenwedstrijden tegen Internazionale en Atlético Madrid op het programma staan.