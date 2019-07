Zaterdag, 20 Juli 2019

Nieuwe club van Vincent Janssen lijkt bekend

Everton heeft een bedrag van dertig miljoen euro over voor Moise Kean. The Toffees zijn tevens bereid Juventus een terugkoopclausule te bieden, terwijl ook Arsenal in de markt is voor de jonge aanvaller. (Sky Italia)

Paris Saint-Germain heeft de pijlen gericht op Paulo Dybala. Bij les Parisiens is men ervan overtuigd dat Juventus vijftig miljoen euro zal verlangen voor de Argentijn, die eerder aanbiedingen van Manchester United en Internazionale weigerde. (RMC Sport)

Het is een kwestie van tijd voordat Vincent Janssen en Tottenham Hotspur van elkaar verlost zijn. In de komende dagen vliegt de Nederlandse spits naar Mexico om een transfer naar Monterrey af te ronden. (Football.London)

Filipe Luís staat op het punt om terug te keren naar Brazilië. De bij Atlético Madrid vertrokken vleugelverdediger is in vergevorderde onderhandelingen met Flamengo, dat hem bijna binnen heeft. (Globo Esporte)

Indien AS Roma Suso wil overnemen van AC Milan, moet er minimaal veertig miljoen euro op tafel komen. Daarnaast hebben i Rossoneri geen interesse om Grégoire Defrel, Steven Nzonzi, Patrik Schick of Maxime Gonalons in ruil te ontvangen. (La Gazzetta dello Sport)