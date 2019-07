David Neres zet bloemetjes buiten; Feyenoorder organiseert gender reveal

Voetballers zijn anno 2019 meer dan ooit actief op social media. Topspelers als Memphis Depay, Cristiano Ronaldo en Zlatan Ibrahimovic geven bijna dagelijks via Instagram, Twitter of andere internetkanalen een kijkje in hun privé(leven). Voetbalzone zet de gekste, mooiste en opvallendste posts op social media in de rubriek VZ Social op een rijtje.

Gender reveals zijn een ding tegenwoordig, ook onder voetballers. Feyenoord-verdediger Jeremiah St. Juste maakte deze week in The Harbour Club in Rotterdam bekend dat hij en zijn vriendin in afwachting zijn van een dochtertje. Daarbij werden kosten noch moeite gespaard (swipe naar rechts!).





St. Juste is niet de enige voetballer die binnenkort een kleine mag verwachten, want ook Barcelona-doelman Marc-André ter Stegen communiceerde deze week vol trots naar buiten dat zijn partner zwanger is.





Minder leuk nieuws voor Nigel de Jong: de middenvelder bracht deze week naar buiten dat zijn moeder Marja Woldberg op zestigjarige leeftijd overleden is.





Het is inmiddels algemeen bekend dat David Neres wel van een feestje houdt en die reputatie maakte de Ajacied deze week nog maar eens waar tijdens zijn vakantie in Brazilië.





Het zijn geen gemakkelijke tijden voor Wesley Sneijder. De recordinternational van het Nederlands elftal is in een echtscheiding verwikkeld met Yolanthe Sneijder-Cabau en raakte onlangs ook nog eens in aanraking met de politie, nadat hij op straat een auto had vernield. Gelukkig kan Sneijder altijd rekenen op de steun van zijn broertje Rodney. ‘I’ve got your back, always and forever’, schrijft de voormalige middenvelder van onder meer FC Utrecht deze week op Instagram.





Ook Adam Maher vierde deze week een feestje: de middenvelder van FC Utrecht was zaterdag jarig. Maher blies in totaal 26 kaarsjes uit.





Dave Bulthuis genoot deze week met zijn ploeggenoten van Ulsan Hyundai van een ogenschijnlijk gezellig etentje.





Een emotionele boodschap op Instagram van Carel Eiting, die deze zomer bij Ajax afscheid moest nemen van zijn maatjes Frenkie de Jong en Matthijs de Ligt. Eiting heeft genoten van de samenwerking en vooral van de vriendschap met de twee, zo laat de immer welbespraakte middenvelder weten.





We eindigen met twee voetballers die hun moeder deze zomer trots maakten: Leon Bailey en Shanice van de Sanden. Beiden kozen ervoor om hun moeder mee te nemen op vakantie en maakten daar deze week op social media fier melding van.