‘Liverpool ziet bij Ajax alternatief voor ‘moeilijke terugkeer’ van Coutinho’

De afgelopen tijd werd er in de Engelse en Spaanse media gespeculeerd over een sensationele terugkeer van Philippe Coutinho naar Liverpool. Indien de Braziliaan niet haalbaar blijkt, verleggen the Reds de aandacht naar zijn landgenoot van Ajax. De Frankfurter Allgemeine Zeitung weet te melden dat David Neres zich nog altijd op de radar bij Liverpool bevindt.

Het is geen geheim dat Coutinho niet op zijn plek zit bij Barcelona. De Catalanen maakten anderhalf jaar geleden een fors bedrag naar Liverpool over voor de Braziliaan, maar hij wist tot dusver nooit aan de hooggespannen verwachtingen te voldoen. Er wordt al een tijdje gesproken over het naderende vertrek van Coutinho bij Barcelona, dat hem naar verluidt ook bij Paris Saint-Germain zou hebben aangeboden in een eventuele transfer van Neymar.

Liverpool zou Coutinho graag terug willen halen, al lijkt een terugkeer lastig te realiseren. “Het is een hele moeilijke deal, maar dat geldt eigenlijk voor alle grote transfers. Het ligt aan hen”, zo sprak Kia Joorabchian, zaakwaarnemer van Coutinho, zich uit over een eventuele terugkeer. De Duitse Frankfurter Allgemeine Zeitung stelt nu dat Liverpool Neres als alternatief voor de aanvallende middenvelder annex buitenspeler beschouwt. Het is niet de eerste keer dat de naam van de Braziliaanse aanvaller gelinkt wordt aan the Reds.

In mei werd Neres ook al gelinkt aan verschillende Engelse topclubs, waaronder Liverpool. Braziliaanse media, onder wie UOL Esporte, wisten afgelopen weken juist te melden dat de aanvaller zijn handtekening zou gaan zetten onder een verbeterd contract bij Ajax, onder de voorwaarde dat hij nog minimaal een jaar in Amsterdam blijft. Marc Overmars, directeur voetbalzaken, liet eerder aan het Algemeen Dagblad weten dat er een bod is uitgebracht op Neres, die ook begeerd zou worden door Atlético Madrid: “Volgende week gaan we met zijn begeleiding om de tafel. Voor David is één club concreet, met een bod.”