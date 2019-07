Barcelona weigert aanbod van Engels international

Er is RB Leipzig veel aan gelegen om rust in de tent te hebben. De club uit Oost-Duitsland wil voor de start van het nieuwe seizoen duidelijkheid hebben omtrent de toekomst van sterspeler Timo Werner, die veelvuldig wordt gelinkt aan Bayern München. (BILD)

De Catalanen, die nog naar een linksback zoeken, zien echter niets in de verdediger van Tottenham Hotspur, die deze zomer graag een transfer wil maken.

AC Milan weigert de komst van Merih Demiral uit het hoofd te zetten. Juventus wilde aanvankelijk niet meewerken aan een vertrek van de verdediger, maar mogelijk is een transfer toch bespreekbaar bij een bod van veertig miljoen euro. (Sky Italia)

Internazionale en AS Roma hebben de onderhandelingen over Edin Dzeko nieuw leven ingeblazen. I Nerazzurri vinden de vraagprijs van twintig miljoen euro gortig en willen vijftien miljoen betalen. (Sportitalia)