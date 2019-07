‘Ferrari’ Zlatan Ibrahimovic schittert in stadsderby tegen ‘Fiat’ Carlos Vela

Los Angeles Galaxy heeft in de nacht van vrijdag op zaterdag weten te winnen van Los Angeles FC. De formatie van trainer Guillermo Barros Schelotto won de stadsderby met 3-2, grotendeels dankzij Zlatan Ibrahimovic. De Zweedse spits nam alle doelpunten voor zijn rekening en vooral de eerste was van grote schoonheid.

LAFC ging voorafgaand aan het duel aan kop in de Western Conference van de Major League Soccer (MLS), terwijl stadgenoot LA Galaxy op twaalf punten achterstand volgde. Ibrahimovic baarde in aanloop naar de derby opzien door nogal lacherig te reageren toen hij werd vergeleken met Carlos Vela, namens LAFC de topscorer van de MLS. “Hoe oud is hij? 29 jaar (30 jaar, red.) en hij speelt in de MLS. En dit zijn dan zijn hoogtijdagen?! Toen ik 29 jaar was, zat ik in Europa. Een groot verschil. (...) Hier ben ik een Ferrari tussen de Fiats.”

Het was Vela die LAFC al vroeg in de wedstrijd op voorsprong bracht in het StubHub Center, nadat de Mexicaan mocht aanleggen vanaf elf meter. Ibrahimovic had vervolgens drie minuten nodig om de stand gelijk te trekken. De Zweedse spits wipte op zeer fraaie wijze de bal over een verdediger heen, om vervolgens van buiten het strafschopgebied raak te schieten. Ondanks een goede kans voor Favio Álvarez moesten de fans in Los Angeles tot na de rust wachten tot het doelpuntentotaal verder opgevoerd werd.

Kort na rust kopte Ibrahimovic op aangeven van Diego Polenta de 2-1 tegen de touwen. Twintig minuten voor tijd gooide de spits de wedstrijd in het slot. Na een vlotlopende aanval kwam de bal via Álvarez voor de voeten van Ibrahimovic, die LAFC-doelman Tyler Miller met een bekeken schot kansloos liet. De Zweed tilt zijn doelpuntentotaal van dit seizoen daarmee naar zestien doelpunten uit zeventien wedstrijden. Het slotakkoord werd uiteindelijk verzorgd door Vela, die werd bediend door Eduard Atuesta en zijn 21e treffer van deze jaargang binnenschoot.