Liverpool lijdt eerste oefennederlaag; rentree Van Dijk en Wijnaldum

Liverpool heeft vrijdagavond lokale tijd in Indiana de eerste nederlaag in de voorbereiding op komend seizoen geleden. Het team van manager Jürgen Klopp verloor in het Notre Dame Stadium met 2-3 van Borussia Dortmund, de voormalig werkgever van Klopp. De Duitser gaf 21 voetballers speeltijd, inclusief de eerste minuten voor Trent Alexander-Arnold, Jordan Henderson, Andy Robertson, Virgil van Dijk en Georginio Wijnaldum.

Ruim veertigduizend toeschouwers zagen hoe Dortmund reeds na drie minuten de leiding nam. Na een voorzet vanaf rechts en een duel tussen Nathaniel Clyne en Giovanni Reyna schoot Paco Alcácer de bal hoog in het doel: 0-1. Liverpool maakte jacht op de gelijkmaker en was daar via een kopbal van Joel Matip en een inzet van Ryan Kent ook dichtbij. Marwin Hitz doorzag niet veel later een lob van Harry Wilson.

Liverpool kwam tien minuten voor rust op gelijke hoogte. Na een pass van Fabinho en een fopactie van Kent tekende Wilson met een laag schot voor de 1-1. Op slag van rust kwam Liverpool goed weg, toen Simon Mignolet een ferm schot van Mario Götze blokkeerde. Na de onderbreking opteerde Lucian Favre voor negen wissels en zag hij hoe zijn team al snel met een dubbele voorsprong de basis voor de overwinning legde.

Na een lage voorzet van Thorgan Hazard maakte Thomas Delaney er 1-2 van en niet veel later rondde Jacob Brunn Larsen een voorzet van Marius Wolf af: 1-3. Klopp haalde al zijn veldspelers naar de kant en bracht onder meer Van Dijk en Wijnaldum binnen de lijnen. Verder dan een aansluitingstreffer kwam Liverpool niet. Na een overtreding van Mateu Morey op Ben Woodburn tekende Rhian Brewster vanaf elf meter voor de 2-3.