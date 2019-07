Zaterdag, 20 Juli 2019

Weeksalaris van 480.000 euro in Premier League

Wolverhampton Wanderers heeft uitstekende papieren om Patrick Cutrone te strikken. AC Milan is bereid om met minder genoegen te nemen dan de 24,5 miljoen euro die wordt genoemd in de Italiaanse media. (Express & Star)

Hatem Ben Arfa is komend seizoen mogelijk in LaLiga te bewonderen. Espanyol ziet namelijk wel heil in de komst van de aanvallende middenvelder, die na zijn vertrek bij Stade-Rennes nog altijd zonder club zit. (Sport)

Er is Liverpool veel aan gelegen Mohamed Salah te behouden voor de club. De Egyptenaar kan een nieuw contract tekenen en met een salaris van 480.000 euro per week de best betaalde speler in Engeland worden. (The Sun)

Atlético Madrid spekt de clubkas flink door de verkoop van de grond waar het vroegere Vicente Calderón op gelegen was. In totaal wordt het economisch gewin van de Spaanse grootmacht geschat op 180 miljoen euro. (AS)

Anthony Knockaert staat voor een zeer opvallende transfer. De Franse vleugelaanvaller gaat Brighton & Hove Albion namelijk verruilen voor Fulham en is zelfs al medisch gekeurd door de club uit de Championship. (Sky Sports)