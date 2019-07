Ajax heeft goud in handen: ‘Hij ging voor hem staan, wijsvinger op zijn mond’

Ajax doet met de komst van Edson Álvarez gouden zaken, zo veronderstelt Dennis te Kloese. De huidige general manager van Los Angeles Galaxy was hoofd van de nationale jeugdselecties van Mexico in de tijd dat Álvarez daar onderdeel van uitmaakte en voorspelt dat Ajax veel plezier gaan beleven aan de 21-jarige centrumverdediger.

Ajax maakte vrijdagavond bekend een akkoord bereikt te hebben met Club América over een transfer van Álvarez naar Amsterdam. De stopper kost de kampioen van Nederland naar verluidt ongeveer vijftien miljoen euro, maar Te Kloese twijfelt er niet aan dat Álvarez gaat slagen bij Ajax. De Nederlander kent de verdediger sinds zijn zestiende en heeft diens ontwikkeling van nabij meegemaakt. "Van een lange dunne gozer tot een stevige en zeer veelzijdige centrumverdediger. Daar gaat Ajax veel plezier aan beleven", vertelt hij aan Voetbal International.

Te Kloese omschrijft Álvarez als 'een heel complete speler die mentaal goed in elkaar zit'. "Het is een rustige jongen, makkelijk in de omgang, populair bij ploeggenoten en fans en zeer leergierig. Voetbalinhoudelijk heeft hij voor zijn lengte een opvallend goede techniek. En hij is tactisch heel slim. Daardoor is hij op meerdere posities inzetbaar. Het niveau van het elftal gaat niet omlaag als je Edson op een andere plek laat spelen. Met hem kun je verschillende tactische varianten toepassen", legt Te Kloese uit.

Álvarez wordt alom beschouwd als de opvolger van de naar Juventus vertrokken Matthijs de Ligt, maar de Mexicaans international kan ook uit de voeten als verdedigende middenvelder of zelfs als rechtsback. "Door zijn veelzijdigheid kun je Edson ook als slot op de deur op het middenveld gebruiken", vervolgt Te Kloese, die stelt dat Álvarez ook 'spijkerhard in de duels kan zijn, soms zelfs tot op het randje'. De verdediger beschikt tevens over 'persoonlijkheid', hetgeen Te Kloese duidelijk probeert te maken aan de hand van een aanvaring die Álvarez deze zomer in de finale van de Gold Cup tegen de Verenigde Staten had met tegenstander Michael Bradley. Álvarez had zich in de door Mexico met 1-0 gewonnen finale gestoord aan opmerkingen van de Amerikaan. "Toen ging hij pontificaal voor Bradley staan, met zijn wijsvinger op zijn mond. Dat hij even stil moest zijn. Ja, Edson is een baas in het veld", aldus Te Kloese.