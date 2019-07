Algerije wint Afrika Cup na zeer hectische finale tegen Senegal

Algerije is de winnaar van de Afrika Cup. Het Noord-Afrikaanse land wist de finale tegen Senegal vrijdagavond in Caïro met 0-1 te winnen en schreef het continentale eindtoernooi zo voor de tweede keer in de geschiedenis op zijn naam, na de eerdere triomf in 1990. Algerije speelde zeker geen grootse wedstrijd, maar had uiteindelijk aan een vroeg doelpunt van Baghdad Bounedjah genoeg om de eindstrijd in zijn voordeel te beslissen.

Algerije had zich simpelweg geen betere start kunnen wensen, want al na tachtig seconden voetballen kon het de openingstreffer vieren. Bounedjah werd aan de linkerkant van het veld bereikt door Ismaël Bennacer, waarna de Algerijnse aanvalsleider naar binnentrok en van grote afstand zijn geluk beproefde. Het schot van Bounedjah werd gesmoord door Salif Sané, waardoor de bal met een boog over keeper Alfred Gomis in het doel plofte: 0-1.

Het vroege openingsdoelpunt speelde Algerije volledig in de kaart. Het elftal van bondscoach Djamel Belmadi plooide massaal terug op eigen helft en maakte Senegal het voetballen onmogelijk. Algerije beging de nodige overtredingen, maar gaf tevens nauwelijks wat weg in verdedigend opzicht. Een opportunistische poging van M'Baye Niang scheerde op slag van rust voorbij het doel van Raïs M'Bolhi, maar verder creëerde Senegal, waar sterspeler Sadio Mané maar niet in zijn spel kwam, amper kansen.

Na de onderbreking bleef Algerije zich beperken tot verdedigen, maar Senegal klopte wel steeds nadrukkelijker op de deur. De ploeg van succestrainer Aliou Cissé voerde de druk op en leek rond het uur een gouden mogelijkheid op de gelijkmaker te krijgen. Arbiter Sidi Alioum uit Kameroen wees naar de strafschopstip na een vermeende handsbal van Adlène Guédioura, maar die beslissing werd uiteindelijk teruggedraaid na raadpleging van de videoscheidsrechter (VAR).

Daardoor bleef Algerije de leiding in de wedstrijd houden. Kort erna dook Niang gevaarlijk op in het Algerijnse strafschopgebied, maar de spits slaagde er uiteindelijk niet in om de bal uit een lastige positie in het doel te werken. Even later moest M'Bolhi redden op een inzet van Youssouf Sabaly. Het overwicht van Senegal was schrijnend, maar Algerije verdedigde met man en macht en wist de overwinning uiteindelijk met het nodige kunst- en vliegwerk uit het vuur te slepen.