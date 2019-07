Ryan Babel kent ondanks verlies tegen Bundesliga-club succesvol debuut

Ryan Babel heeft een relatief succesvol officieus debuut achter de rug als speler van Galatasaray. De aanvaller van het Nederlands elftal was vrijdagavond tweemaal trefzeker in de vriendschappelijke wedstrijd tegen RB Leipzig, maar kon een nederlaag uiteindelijk niet voorkomen: 3-2. Het was voor Galatasaray het eerste oefenduel in aanloop naar het nieuwe seizoen in Turkije.

Babel kon samen met landgenoot Ryan Donk direct rekenen op een basisplaats en beschaamde het vertrouwen van trainer Fatih Terim niet. De deze zomer van Fulham overgekomen aanvaller had slechts een halfuur nodig om zijn doelpuntenaccount voor Galatasaray te openen: uit een voorzet van Mariano kopte hij Cim Bom op voorsprong in het Duitse Innsbruck.

De formatie van Terim wist zijn voorsprong mee te namen naar de theepauze, maar in de tweede helft wist Leipzig de wedstrijd razendsnel te kantelen. Marcel Halstenberg, Yussuf Poulsen en Jean-Kévin Augustin scoorden in een tijdsbestek van slechts drie minuten voor het team van nieuwbakken trainer Julian Nagelsmann, waardoor Leipzig na precies een uur voetballen met 3-1 leidde.

Beide trainers wisselden daarna volop. Terim bracht onder meer Ömer Bayram nog binnen de lijnen. De overwinning kwam uiteindelijk niet meer in gevaar voor Leipzig, maar Galatasaray wist in de voorlaatste minuut van de officiële speeltijd nog wel een keer te scoren. Een te korte terugspeelbal werd onderschept door de pas zeventienjarige Erencan Yardimci, waarna Babel op de doellijn simpel kon binnen tikken.