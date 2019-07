Ajax betaalt miljoenen en strikt opvolger van Matthijs de Ligt

Ajax heeft de opvolger van Matthijs de Ligt binnen. De Amsterdamse club kondigt vrijdagavond via de officiële kanalen de komst van Edson Álvarez aan. Ajax heeft overeenstemming bereikt met Club América over de overgang de Mexicaanse stopper naar Amsterdam, al is het akkoord nog wel onder voorbehoud van de medische keuring en de vervulling van een aantal overige voorwaarden. De 21-jarige Álvarez kost Ajax naar verluidt ongeveer vijftien miljoen euro.

Álvarez stond al enige tijd op het wensenlijstje van trainer Erik ten Hag. Ajax was echter niet de enige optie voor de 28-voudig international van Mexico. Ook PSV, AS Roma, Wolverhampton Wanderers, West Ham United en Crystal Palace werden in de afgelopen periode met de 21-jarige verdediger in verband gebracht. Maandag kwam naar buiten dat ook Zenit Sint-Petersburg ver wilde gaan voor Álvarez, die dus uiteindelijk voor een avontuur in de Eredivisie heeft gekozen.

De kersverse aanwinst wordt door trainer Erik ten Hag gezien als de opvolger van De Ligt, die naar Juventus is vertrokken. Daarnaast is het mogelijk dat ook Joël Veltman Ajax verlaat. Laatstgenoemde, met een contract tot medio 2020, staat namelijk open voor een tussentijdse transfer. Álvarez speelt doorgaans als centrale verdediger, maar kan ook als rechtsback en defensieve middenvelder uit de voeten.

Álvarez, wiens contract bij Club América nog drie seizoenen doorliep, is overigens niet de duurste zomeraanwinst van Ajax. Voor de van Sevilla afkomstige Quincy Promes werd bijna zestien miljoen euro neergelegd. Daarnaast werden Razvan Marin (Standard Luik), Lisandro Martínez (Defensa y Justicia), Kik Pierie (sc Heerenveen) en Kjell Scherpen (FC Emmen) aan de selectie van Ten Hag toegevoegd. Tevens wordt Bruno Varela aankomend seizoen opnieuw gehuurd van Benfica. In totaal heeft Ajax in deze transferperiode al bijna zestig miljoen euro uitgegeven aan nieuwe spelers.