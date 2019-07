Mokhtar duikt op in MLS: ‘Wij verwachten dat hij een succes gaat worden’

Youness Mokhtar heeft zich verbonden aan Columbus Crew, zo meldt de club uit de Major League Soccer vrijdagmiddag via de officiële kanalen. De 27-jarige aanvaller zat zonder club na zijn vertrek bij het Noorse Stabæk IF. Mokhtar, over wiens contract geen mededelingen worden gedaan, wordt in de Verenigde Staten ploeggenoot van Eloy Room, die laatstelijk voor PSV actief was.

“Wij heten Youness Mokhtar van harte welkom bij Columbus Crew”, stelt president Tim Bezbatchenko in een reactie op de clubsite. “Youness is een creatieve en dynamische speler die onze aanvalslinie een impuls geeft. Hij brengt jarenlange ervaring in Europa met zich mee. Wij verwachten dat hij met zijn kwaliteiten een succes gaat worden in de Major League Soccer.”

Colombus Crew is naar eigen zeggen druk bezig om de formaliteiten rondom het contract van Mokhtar af te ronden. De Amerikaanse club draait een tegenvallend seizoen en bezet na 22 competitiewedstrijden de elfde plaats in de Eastern Conference van de Major League Soccer. De nieuwe werkgever van Mokhtar verloor onlangs met 2-3 van Atlanta United, dat onder leiding staat van Frank de Boer.

Mokhtar doorliep de jeugdopleiding van PSV, al bleef een definitieve doorbraak in de hoofdmacht uit. De buitenspeler speelde in Nederland verder voor FC Eindhoven en FC Twente en verdeeld over twee periodes voor PEC Zwolle. Eerdere buitenlandse avonturen waren er bij Al-Nassr en Ankaragücü.