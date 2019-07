Ingewikkelde megadeal sleept zich voort: ‘Ik ben erg gecharmeerd van hem’

Sky Sports meldt vrijdag dat Internazionale circa zeventig miljoen euro overheeft voor Romelu Lukaku, een bedrag dat in termijnen zou moeten worden overgemaakt naar Manchester United. The Red Devils zien daar echter geen heil in en vragen naar verluidt ruim tachtig miljoen euro voor de Belgische aanvaller, die al enige tijd in verband wordt gebracht met de Italianen.

Antonio Conte, trainer van Internazionale, laat vrijdag in de Italiaanse media optekenen dat het 'belangrijk' is dat zijn club Lukaku naar het Giuseppe Meazza haalt. De transfersaga lijkt zich echter voort te slepen, al frustreert dat Conte niet. "Gefrustreerd is een groot woord. Lukaku is speler van Manchester United, dat is nou eenmaal de realiteit. Jullie weten heel goed dat ik gecharmeerd ben van hem. In mijn tijd als manager bij Chelsea probeerde ik hem al aan te trekken. Maar ik herhaal: vandaag is Lukaku een speler van United en ik heb veel respect voor die club.” Een en ander heeft te maken met de situatie omtrent Mauro Icardi, die overhoop ligt met de clubleiding van Internazionale maar nog geen andere club heeft gevonden.

“Ik zie hem zeker als een speler die ons beter maakt. We kennen onze plaats en zullen zien wat er gaat gebeuren”, voegt Conte daaraan toe. Saillant detail is dat beide clubs elkaar zaterdag treffen in een vriendschappelijke wedstrijd in Singapore. Lukaku is niet opgenomen in de wedstrijdselectie, zo liet manager Ole Gunnar Solskjaer vrijdag weten op een persconferentie voorafgaand aan het treffen met Internazionale in de International Champions Cup. “Hij is niet fit en dus ook niet inzetbaar.” Lukaku miste eerder al de oefenduels met Perth Glory en Leeds United tijdens het trainingskamp van the Mancunians in Australië en verscheen vrijdag ook niet op het trainingsveld.

De transfer van Lukaku, wiens contract op Old Trafford doorloopt tot medio 2022, leek onlangs in een stroomversnelling te zijn geraakt. Volgens berichten in de Engelse media was Piero Ausilio, sportief directeur van Internazionale, onlangs in Londen om de deal rond te maken, wat naar nu blijkt nog niet is gelukt. Lukaku werd twee jaar geleden voor 85 miljoen euro overgenomen van Everton en kwam in twee seizoenen tijd tot 42 doelpunten in het shirt van Manchester United