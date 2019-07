Rasmus Kristensen laat Ajax al na anderhalf seizoen achter zich

Ajax en Red Bull Salzburg hebben overeenstemming bereikt over overgang van Rasmus Kristensen naar de Oostenrijkse club, zo melden de Amsterdammers via de officiële kanalen. De Deense verdediger kwam in januari 2018 over van FC Midtjylland en had nog een contract in de Johan Cruijff ArenA tot medio 2022. Kristensen heeft tot medio 2024 getekend bij Red Bull Salzburg.

Kristensen werd vrijdag door Kurier voor het eerst in verband gebracht met Red Bull Salzburg, dat hem volgens het Oostenrijkse medium als een 'directe versterking' zag. Ajax wenste mee te werken aan de transfer, die nu dus werkelijk is geworden. "Ik kijk zeer uit naar deze nieuwe uitdaging. De kans om voor Red Bull Salzburg te kunnen spelen wilde ik niet laten schieten. Ik kan niet wachten om te beginnen", stelt de aanwinst op de website van de Oostenrijkse club.

Sportief directeur Christoph Freund is blij met de komst van Kristensen. “Rasmus is een speler die perfect in ons profiel past. Met zijn topmentaliteit en manier van spelen is hij uitermate geschikt voor onze club en onze manier van spelen.” Kristensen streek anderhalf jaar geleden neer bij Ajax, dat ruim vijf miljoen euro neerlegde voor de van FC Midtjylland afkomstige vleugelverdediger.

Zijn debuut kwam op 7 februari 2018, in een met 2-4 gewonnen uitwedstrijd tegen Roda JC Kerkrade. Kristensen kwam in achttien maanden tot tijd 27 officiële wedstrijden in het shirt van Ajax, met zijn enige doelpunt in de met 0-4 gewonnen bekerfinale tegen Willem II van afgelopen seizoen. Daarnaast stond de Deen met de kampioensschaal in zijn handen.