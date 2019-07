‘Awkward crossroad’ dreigt voor Tahith Chong bij Manchester United

Tahith Chong is momenteel met de eerste selectie van Manchester United op tournee door Australië en Singapore. De negentienjarige vleugelaanvaller heeft tot dusver een goede indruk achtergelaten op manager Ole Gunnar Solskjaer. Desondanks dreigt er voor Chong een awkward crossroad na de voorbereiding, zo schrijft de Manchester Evening News.

De verwachtingen rond Chong zijn bij Manchester United hooggespannen. Intern had men verwacht dat dat de vleugelaanvaller op de rechterflank mogelijk komend seizoen al zou kunnen uitgroeien tot basisspeler. In de eerste oefenwedstrijden van het seizoen, tegen Perth Glory (2-0 zege) en Leeds United (4-0 zege) laat Chong zich echter nadrukkelijk zien als linksbuiten. Het is niet aannemelijk dat hij op deze positie in aanmerking komt voor speelminuten in de hoofdmacht.

Met aanwinst Daniel James, Anthony Martial, Alexis Sánchez en Marcus Rashford heeft Solskjaer genoeg keuze op de linkerflank, ook al kunnen Martial en Rashford ook uit de voeten in de punt van de aanval. De grootste kans op speelminuten lijkt Chong dus als rechtsbuiten te hebben, maar voorlopig lijkt hij zich op de andere flank beter te voelen. Dat zorgt ervoor dat Manchester United met een dilemma komt te zitten.

Chong is namelijk te goed voor de Onder-23 van Manchester United, die uitkomt in een gesloten beloftencompetitie. De vleugelaanvaller moet een volgende stap zetten om zich verder te kunnen ontwikkelen, waardoor een verhuurperiode een optie lijkt. Bij Manchester United kan Chong eventueel rekenen op speeltijd in de Europa League, maar het is de vraag of de clubleiding dit voldoende acht voor de aanvaller. In de komende weken is het de bedoeling dat Solskjaer een besluit neemt over de toekomst van Chong.