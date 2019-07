Klopp: ‘Zonder iemand als hij is het onmogelijk om succes te hebben’

De afgelopen tijd is meer dan eens gespeculeerd over de toekomst van James Milner. De 33-jarige middenvelder heeft een contract tot medio 2020 bij Liverpool, dat hem graag zou willen behouden als jeugdtrainer. Jürgen Klopp, manager van the Reds, hoopt Milner voorlopig echter in zijn selectie te houden.

“Milner heeft nog een aantal goede jaren te gaan, dus ik denk niet dat we er al over moeten nadenken wat hij na zijn carrière gaat doen. Maar ik weet zeker dat voor iemand als Milner de deur bij de club altijd open zal staan, honderd procent”, zo tekent Goal op uit de mond van Klopp tijdens een persconferentie. Liverpool nam Milner vier jaar geleden transfervrij over van Manchester City en de routinier speelde sindsdien 177 wedstrijden voor the Reds, met wie hij afgelopen seizoen de Champions League wist te winnen.

“Afgelopen seizoen zijn er verschillende momenten geweest die veel voor hem betekenden. Ik weet niet wat de mensen vier jaar geleden van Milner dachten, maar het is een geweldig idee geweest om hem binnen te halen. Zonder spelers als Milly is het onmogelijk om succes in het voetbal te hebben”, vervolgt de Duitse oefenmeester. Klopp laat zich tevens lovend uit over Joel Matip, de partner van Virgil van Dijk in het centrum van de Liverpool-defensie. “Er is gezegd wat voor jongen en speler hij is, maar niet welke impact hij heeft gehad in het afgelopen seizoen.”

“Ik zie in de wereld weinig centrumverdedigers die het beter hebben gedaan in die periode, hij maakt nauwelijks fouten. Virgil was constant in de verdediging, het voelde goed om hem daar te zien. Hij organiseert de boel op het veld, is een fantastische speler en was een behoorlijk goede aanwinst”, stelt Klopp. Liverpool verblijft momenteel in de Verenigde Staten, waar oefenwedstrijden worden afgewerkt tegen Borussia Dortmund, Sevilla en Sporting Portugal.