Blind plaagde De Ligt: ‘Ik had hem geappt: ik zie je wel in De Lutte weer’

Daley Blind is verheugd dat Matthijs de Ligt een toptransfer naar Juventus heeft gemaakt. De twee verdedigers werkten bij Ajax afgelopen seizoen nauw samen, maar zullen vanaf deze voetbaljaargang niet meer bij dezelfde club actief zijn. "Ja, hij was een maatje van mij in het centrum. Hij is een goede vriend van mij geworden", zegt Blind bij Ajax TV.

"Dit is super voor hem, hij verdient deze transfer. Hij heeft het bewezen. In Nederland, in Europa en ook bij het Nederlands elftal. Hij is ready, hij is klaar voor de top. Hij is nog lang niet uitgeleerd, maar hij is zo gretig... Elke dag wil hij beter worden. Ik denk dat hij nog verder zal groeien tot een uitstekende verdediger", stelt Blind, die wel had verwacht dat De Ligt zou vertrekken.

"Wie niet eigenlijk? Ik heb hem niet continu geappt. Hij zal wel continu door iedereen worden lastig gevallen. Vooral door de media. Ik had hem op een gegeven moment, toen het even niet rondkwam volgens het nieuws, wel even geappt voor de grap: ik zie je wel in De Lutte weer (waar Ajax op trainingskamp was, red.)", lacht Blind, die aangeeft dat De Ligt nog veel kan leren bij Juventus.

"Ronaldo, Chiellini naast hem in het centrum... Van die jongens kan je veel opsteken. Ik denk dat dit voor Matthijs een fantastische stap is. Ik wens hem het allerbeste", aldus de verdediger, die erkent dat er nu een plekje vrij is gekomen in het centrum van Ajax. "Er staan weer nieuwe jongens op. Alles komt goed. Maar ik ga ongetwijfeld mijn maatje in het centrum missen."