Khalid Boulahrouz spreekt steun uit: ‘Als hij fit is, is hij echt een kat’

Kenneth Vermeer lijkt de eerste doelman van Feyenoord te worden dit seizoen. De ervaren keeper maakt een goede indruk op trainer Jaap Stam en de technische staf, waardoor de routinier het seizoen onder de lat zal beginnen, ook aangezien Justin Bijlow kampt met een blessure. Khalid Boulahrouz zegt dat Feyenoord met Vermeer een uitstekende doelman in huis heeft.

Eerder meldde het Algemeen Dagblad al dat Vermeer de beste papieren heeft om komend seizoen de eerste doelman bij Feyenoord te worden. "Het is gewoon een fantastische keeper", zegt de oud-verdediger bij FOX Sports. "Ik heb hem zelf meegemaakt. Ik hoop dat hij gevrijwaard blijft van blessures. Maar als hij fit is, is hij echt een kat in de goal."

Vermeer weet zelf nog niet of hij komend seizoen eerste doelman van Feyenoord is. "We hebben nog helemaal geen gesprek gehad. Het is gewoon zaak om goed te spelen. That's it. Of ik me als eerste doelman voel? Ik denk dat je als keeper je altijd eerste doelman moet voelen. Of ik het nou ben of een andere keeper: je moet het altijd voelen."

De veteraan ontkent dat Stam al beloftes heeft gedaan. "Ik heb de trainer nog helemaal niet gesproken. Wat ik moet doen, is me gewoon laten zien. Ik wil keepen, zoals iedere andere keeper dat wil. Ik ben ook eerder begonnen om zo fit mogelijk te zijn. Het gaat de goede kant op", besluit de 33-jarige doelman, die nog tot volgend jaar zomer vastligt in De Kuip.