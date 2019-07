Zlatan Ibrahimovic kleineert: ‘Hij is 29 en dit zijn dan zijn hoogtijdagen?!’

Zlatan Ibrahimovic is niet onder de indruk van de carrière van Carlos Vela. De Zweedse spits staat in de nacht van vrijdag op zaterdag Nederlandse tijd tegenover de aanvaller als Los Angeles Galaxy en LAFC tegenover elkaar staan in de derby. Vela is momenteel de topscorer in de Major League Soccer, maar volgens Ibrahimovic betekent dit gegeven niets.

De 37-jarige aanvalsleider is van mening dat hij nog altijd beter is dan Vela. “By far, omdat hij in zijn hoogtijdagen zit. Hoe oud is hij? 29 jaar (30 jaar, red.) en hij speelt in de MLS. En dit zijn dan zijn hoogtijdagen?! Toen ik 29 jaar was, zat ik in Europa. Een groot verschil”, zegt de voormalig Zweeds international in een interview met ESPN.

“De MLS is niet van het niveau dat in Europa wordt aangetikt. Eerder speelde ik met spelers van mijn eigen niveau of die in de buurt kwamen. Dat maakt het spelletje makkelijker. Hier ben ik een Ferrari tussen de Fiats. Maar ja, het kan wel gebeuren dat een Ferrari een Fiat wordt of andersom. Ik had hetzelfde probleem bij de nationale ploeg van Zweden, maar niet zo erg, om eerlijk te zijn.”

“Ik zei: ik accepteer dit niet. Ik accepteer het niet dat de bal niet aankomt of te laat aankomt. Ik wil dat men mijn niveau gaat aantikken, niet andersom”, aldus Ibrahimovic, die aangeeft dat hij logischerwijs minder presteert met slechtere spelers om zich heen. “Het spelletje hier in de MLS kan zoveel sneller, kan ook veel tactischer, waardoor er meer ritme in komt."