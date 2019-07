‘Feyenoord heeft meer kans door vertrouwen in bekende van Van der Sar’

AZ is voorbereid op een eventueel vertrek van Robert Eenhoorn. De algemeen directeur staat in de belangstelling van Feyenoord nadat Jan de Jong heeft aangekondigd te zullen vertrekken bij de Rotterdamse club. Als Feyenoord een deal sluit met Eenhoorn, dan kan Michael Kinsbergen doorschuiven naar de belangrijkste positie bij AZ, stelt De Telegraaf.

Feyenoord hoopt op de versnelde komt van Eenhoorn, die door de fans en Vrienden van Feyenoord wordt gezien als het ideale boegbeeld. Eerder was de oud-honkballer ook al in beeld, maar toen besloot hij bij AZ te blijven. De tijd lijkt er nu wel rijp voor, zo geeft de krant aan, aangezien de Alkmaarders met Kinsbergen een zeer ervaren bestuurder achter de hand hebben.

Kinsbergen was van 2012 tot 2015 algemeen directeur van Ajax en was degene die Edwin van der Sar de kneepjes van het vak bijbracht. AZ benoemde de bestuurder vorig jaar tot operationeel directeur. Het doorschuiven van Kinsbergen, die door Van der Sar bij Ajax zeer werd gewaardeerd, lijkt een logische zet. Het dagblad stelt wel dat het grote verschil voor Eenhoorn zal zijn dat bij AZ 'de druk van een totaal andere omvang is dan in Rotterdam'.

Feyenoord wil het gat met Ajax en PSV dichten, terwijl de club zich ook begeeft in een cruciale fase richting de bouw van een nieuw stadion. 'Feyenoord ziet Eenhoorn vooral als boegbeeld voor de voetbalclub en niet als een halve directeur voor het project Feyenoord City', aldus het dagblad, dat concludeert dat Feyenoord Eenhoorn vooral wil benutten vanwege zijn topsportervaring.