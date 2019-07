Ten Hag diep onder de indruk: ‘Als je dit kunt tegen een Premier League-club’

Sergino Dest lijkt op koers te liggen voor speeltijd in de strijd om de Johan Cruijff Schaal, zo concludeert De Telegraaf. De vleugelverdediger van Ajax speelde als enige veldspeler negentig minuten mee in het gewonnen oefenduel met Watford (2-1) en heeft zich goed geprofileerd. Erik ten Hag geeft aan dat Dest een optie is om in actie te komen tegen PSV als de situatie daarom vraagt.

"Als je dit kunt tegen een Premier League-club en de nummer twee van Turkije (Medipol Basaksehir, red.), dan kan het ook in de Cruijff Schaal en in de competitie", zegt de trainer van Ajax tegenover de krant. "Natuurlijk maakt hij nog fouten, maar hij doet ook heel veel goed. Hij heeft de voorwaarden. Vorig jaar hadden we Noussair Mazraoui in zo'n zelfde proces. Dat zou dit jaar ook met hem kunnen gebeuren, maar dat hangt er vanaf hoe hij meegroeit."

Dest denkt wel klaar te zijn voor zijn debuut bij Ajax 1. "Als de trainer me opstelt, dan ben ik er klaar voor. Ik hoop het wel. Het zou een heel goede ervaring zijn om in de ArenA te spelen. Ik vind dat ik goed kan aanhaken, maar dit is nog maar het begin", aldus Dest. Ook Jurriën Timber, die als invaller de winnende treffer maakte, gaf zijn visitekaartje af tegen Watford.

"Je komt erin, je bent jong en je wil jezelf laten zien", vertelt de back. "Ik ben sowieso blij dat ik hier minuten kan maken en dit mag meemaken met de ervaren en grote jongens", aldus de rechtsback, die verwacht dat ook broer Quinten, middenvelder die geen deel uitmaakt van de selectie voor het trainingskamp, zijn kans gaat krijgen. "Dat heeft ook te maken met posities. Ook zijn kans gaat nog wel komen. Maar op een gegeven moment zullen onze paden zich sowieso scheiden."