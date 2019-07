Louis van Gaal: ‘Als hij niet speelt, is het een slechte keuze geweest’

Louis van Gaal vindt dat Matthijs de Ligt een goede keuze heeft gemaakt door zijn nog prille loopbaan bij Juventus te vervolgen. Ajax en de Italiaanse topclub maakten donderdag de transfer van de verdediger voor een bedrag van 75 miljoen euro officieel. Barcelona, Paris Saint-Germain en Manchester City hadden eveneens belangstelling, maar de verdediger voelde meer voor een vijfjarige verbintenis in Noord-Italië.

“Wat ik toen ook zei bij de transfer van Frenkie de Jong: Ik denk dat het heel belangrijk is voor dat soort jongens dat ze gaan spelen, want je kan het niet alleen leren op de training”, wordt de voormalig coach van onder meer Barcelona em Ajax door De Telegraaf geciteerd.

De concurrentie bij Juventus zal niet mals zijn voor De Ligt, maar Van Gaal voorziet een basisplek voor de Oranje-international. “Juventus speelt in de Champions League en gaat voor het kampioenschap. In mijn eigen ogen heeft hij een goede keuze gemaakt", benadrukt de voormalig bondscoach. "Als hij niet speelt, is het een slechte keuze geweest. Maar dat verwacht ik niet.”

De Ligt, die vrijdagmorgen om 10.00 uur wordt gepresenteerd, is na Virgil van Dijk (voor 85 miljoen euro van Southampton naar Liverpool) en Frenkie de Jong (voor minimaal 75 miljoen euro van Ajax naar Barcelona) de duurste Nederlander ooit. De Ligt kan volgende week zondag zijn officieuze debuut maken voor Juventus, als in Singapore een oefenduel met Tottenham Hotspur op het programma staat.