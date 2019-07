Juventus en Benfica moeten miljoenentransfer met vier maanden uitstellen

Mattia Perin maakt voorlopig niet de overstap naar Benfica. De topclub uit Portugal laat in een communiqué weten dat de 26-jarige doelman van Juventus niet door een medische keuring is gekomen. Perin zal hoe dan ook naar Turijn terugkeren om te revalideren en over vier maanden alsnog de overstap naar as Aguias maken.

Het ligt in de lijn der verwachting dat de schouderklachten van Perin de oorzaak van de mislukte keuring zijn. De kwetsuur aan het gewricht zorgde er al voor dat de doelman het slot van afgelopen seizoen moest missen. Anderhalve maand geleden werd gesuggereerd dat Perin mogelijk op de operatietafel moest plaatsnemen.

Blessureleed loopt als een rode draad door de loopbaan van Perin, die in Turijn zowel Wojciech Szczesny als de teruggekeerde Gianluigi Buffon voor zich moest dulden. In het verleden had hij al eens twee schouderblessures (juni 2015 en april 2019) en scheurde hij beide kniebanden (april 2016 en januari 2017).

Benfica en Juventus bereikten afgelopen week een akkoord over een transfersom van vijftien miljoen euro. De Portugese topclub, die ook Jasper Cillessen op het oog had, had met de doelman overeenstemming bereikt over een jaarsalaris van 2,5 miljoen euro.