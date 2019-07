Ajax blijft foutloos in voorbereiding: ‘We moeten nog aan veel zaken werken’

Ajax won donderdagavond door een late goal van Jurriën Timber met 2-1 van Watford. De ploeg van trainer Erik ten Hag kent daarmee een geslaagde afsluiting van het trainingskamp in Oostenrijk. Ten Hag trad tegen de Engelsen aan met de basis die volgende week vermoedelijk ook om de Johan Cruijff Schaal gaat strijden, al is het wel de vraag of hij dan ook de negentienjarige Dominik Kotarski op doel zet.

Ten Hag was blij met de zege. “We willen alle duels winnen, die mentaliteit hebben we getoond”, vertelde de oefenmeester van Ajax na afloop in gesprek met Ziggo Sport. Toch was er ook veel aan te merken op het spel. “Dat is logisch. In de voorbereiding gaat veel verkeerd, maar er gaat ook veel goed. Wij moeten nog aan veel zaken werken. Het komt wel goed.”

Via de nieuwelingen Razvan Marin en Quincy Promes werd er een hoop gecreëerd en achterin speelde Perr Schuurs een goede wedstrijd. Jack van Gelder gaf complimenten aan Sergiño Dest, Marin en Schuurs. “Daar kan ik mij bij aansluiten. Maar ik kijk meer naar de spelontwikkeling”, benadrukte Ten Hag. “De eerste helft waren we ongeduldig, dan willen we te snel naar voren. Maar dan maak je deze tegenstander juist sterker.”

“Zij komen dan in hun counterspel, terwijl wij niet goed staan in de restverdediging. In de tweede helft waren we beter in de eindfase, daar maken we ook de goal door.” Ajax oefent maandag in het Olympisch Stadion nog tegen Panathinaikos, de laatste test voor het duel om de Johan Cruijff Schaal tegen PSV.

Invaller Jurriën Timber maakte in Saalfelden vlak voor tijd de winnende goal voor de Amsterdammers. Donny van de Beek maakte de andere goal voor Ajax, dat nog altijd tal van spelers mist. André Onana, Hakim Ziyech, Noussair Mazraoui, David Neres en Nicolás Tagliafico hebben langer vakantie. Kotarski nam de plaats van Onana in.