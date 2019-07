‘Ik volg Feyenoord nog, het is lastig want het is best een puinhoop daar’

Daryl Janmaat maakte in het verleden twaalf jaar deel uit van de jeugdopleiding van Feyenoord en de verdediger speelde, na een omweg via ADO Den Haag en sc Heerenveen, uiteindelijk ook twee seizoenen in de hoofdmacht van de Rotterdammers. In 2014 volgde een vertrek naar Newcastle United en twee jaar later werd Watford de werkgever van de verdediger, die daarna nog vaak in verband werd gebracht met een terugkeer naar De Kuip.

De 29-jarige Janmaat speelde donderdagavond met the Hornets een oefenwedstrijd tegen Ajax en dat was voor de rechtsback een bijzonder weerzien: “Dat is altijd leuk. Het is natuurlijk ook een goede tegenstander”, glimlacht hij in gesprek met Ziggo Sport. Feyenoord haalde deze zomer Luciano Narsingh en Liam Kelly al uit Engeland, terwijl Leroy Fer momenteel meetraint met zijn oude club.

De naam van Janmaat gaat ook rond in Rotterdam, maar hij wil niet op de zaken vooruitlopen: “Ooit terugkeren bij Feyenoord? Dat heb ik altijd aangegeven, maar het moet het goede moment zijn. Uiteindelijk is het aan twee partijen die er samen uit moeten komen. Dat is voorlopig nog niet het geval. Ik heb nog één jaar, dus we zullen zien.”

Feyenoord maakt bovendien op bestuurlijk gebied een rommelige fase door, zo ziet de 34-voudig international van het Nederlands elftal ook. Met Sjaak Troost werd slechts een tijdelijke opvolger van de vertrokken technisch directeur Martin van Geel gevonden en woensdag werd bekend dat ook algemeen directeur Jan de Jong opstapt: “Ja, ik volg de club nog. Het is lastig. Het is best een puinhoop daar, ook buiten het veld. Maar ik volg het altijd. Ik heb altijd goede gevoelens bij Feyenoord.”