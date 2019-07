Jonge invaller helpt Ajax aan late overwinning op Watford

Ajax heeft donderdagavond opnieuw een zege geboekt in de voorbereiding op het nieuwe seizoen. Na overwinningen op Anderlecht en Istanbul Basaksehir, en een remise tegen AaB Aalborg, werd er in Oostenrijk ook gewonnen van Watford. De tegenstander uit de Premier League kwam op slag van rust nog wel op voorsprong vanaf de penaltystip, maar in de tweede helft zorgde Donny van de Beek al snel voor de gelijkmaker. Dankzij een late goal van de achttienjarige Jurriën Timber hield Ajax uiteindelijk een 2-1 overwinning over aan het treffen.

Erik ten Hag voerde ten opzichte van de vorige oefenwedstrijd tegen Basaksehir twee wijzigingen door. De negentienjarige Dominik Kotarski nam de plek van Bruno Varela over onder te lat, terwijl Lasse Schöne Carel Eiting verving op het middenveld. Ajax begon goed aan het duel in de Saalfelden Arena en kwam via Quincy Promes tot de eerste doelkans. De nieuwkomer schoot de bal echter in de handen van Daniel Bachmann, voordat Watford zich ook voor het eerst in aanvallend opzicht liet zien.

Een vrije trap van Tom Cleverley scheerde aan de overkant over het doel van Kotarski, die zag hoe the Hornets na de eerste twintig minuten iets beter in de wedstrijd leken te komen. In deze fase kreeg Promes echter wel de beste kans van de eerste helft tot dan toe, toen hij dankzij een fraaie pass van Dusan Tadic vrij kwam te staan voor Bachmann maar op de doelman stuitte. Vlak voor rust was het aan de overkant wel raak toen Andre Gray na een handsbal van Sergiño Dest aan mocht leggen voor een strafschop en de bal langs Kotarski schoot.

Met Lisandro Magallán, Eiting en Jurgen Ekkelenkamp in de ploeg voor Schöne, Daley Blind en Razvan Marin ging Ajax na de onderbreking op zoek naar de gelijkmaker. Daar hoefde het niet lang op te wachten, want een dikke vijf minuten na de hervatting van de wedstrijd lag de bal al in het doel. Tadic kon vanaf rechts voorgeven, waarna de bal na een overstapje van Kasper Dolberg voor de voeten van Van de Beek belandde. De middenvelder kreeg vervolgens de ruimte om uit te halen en schoot raak.

Ajax bleef daarna de gevaarlijkste van de twee ploegen en een goede kans was niet aan Ekkelenkamp besteed. Ten Hag bracht met nog een klein halfuur op de klok vervolgens Klaas-Jan Huntelaar, Kik Pierie, Noa Lang, Timber, Zakaria Labyad en Ryan Gravenberch binnen de lijnen en niet lang na die wissels moest Kotarski een schot van Ken Sema uit zijn doel tikken. In de slotfase leek Ajax het meest nadrukkelijk op zoek naar de overwinning en dat leverde vlak voor tijd toch nog een doelpunt op toen Timber een voorzet van Eiting op knappe wijze binnenkopte.