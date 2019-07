‘Als hij wil komen, kan hij uitgroeien tot het uithangbord van Bayern München’

Bayern München zag een eerste bod van circa tachtig miljoen euro op Leroy Sané worden geweigerd door Manchester City, liet onder meer The Guardian onlangs weten. Der Rekordmeister is echter nog steeds in de markt voor de vleugelaanvaller, zo vertelde voorzitter Karl-Heinz Rummenigge vorige week op een persconferentie. Oud-speler Lothar Matthäus hoopt dat Sané kiest voor een contract bij de Duitse kampioen en roept zijn voormalig werkgever op om in actie te komen.

“Ik denk dat Bayern bereid is om verder te gaan dan tachtig miljoen euro”, zegt Matthäus, die de Duitse grootmacht twaalf seizoenen diende als speler, in gesprek met ESPN. “Leroy is niet erg gelukkig bij Manchester City, dat wil meewerken aan een transfer. Maar de bal ligt nu bij Leroy. Wil hij graag naar Bayern vertrekken, ja of nee?”

Matthäus denkt dat het helpt dat Josep Guardiola, de manager van the Citizens, een verleden heeft als trainer bij Bayern. “Als Leroy ‘ja’ zegt, dan zal Bayern contact opnemen met Manchester City. De onderlinge verstandhouding tussen het bestuur van Bayern en Guardiola is nog steeds erg goed, wat een bevredigende uitkomst alleen maar kan bespoedigen.”

“Het is echter cruciaal dat Sané voor honderd procent achter een transfer naar Bayern staat. Dan wordt hij echt een grote ster in Duitsland, misschien wel hét gezicht van het Duitse voetbal vanwege het enorme bedrag dat Bayern voor hem neer wil leggen. Leroy kan uitgroeien tot het uithangbord van Bayern”, aldus Matthäus. Guardiola wil Sané, wiens contract in Manchester nog twee jaar doorloopt, echter graag behouden voor de club, zo liet de Spaanse manager woensdag optekenen in de Engelse media na de 4-1 oefenzege op West Ham United.