Erik ten Hag: ‘Of er op dit moment heel veel dingen concreet zijn? Nee’

Ajax bereidt zich voor op een aantal cruciale weken, want onder meer de duels in de derde voorronde van de Champions League komen eraan. Trainer Erik ten Hag hoort maandag 22 juli, als de UEFA de loting heeft verricht, wie de tegenstander wordt en de oefenmeester sprak donderdagavond met Ziggo Sport over de perikelen in het miljardenbal en de laatste stand van zaken op transfergebied.

PSV treedt al aan in de tweede voorronde van de Champions League, met FC Basel als tegenstander op 23 en 30 juli. Ajax bewandelde een jaar geleden dezelfde route als de Eindhovenaren, maar komt nu begin augustus pas in actie, tot opluchting van Ten Hag. “Dat hebben we vorig jaar ook gehad en daar zijn we goed mee omgegaan. Maar daar was het wel complex van geworden. Copa América, Afrika Cup, dan was het heel moeilijk geworden.”

De komst van Edson Álvarez, de beoogde opvolger van Matthijs de Ligt bij Ajax, lijkt een kwestie van tijd en ESPN meldt donderdag dat de stopper dit weekend in Nederland wordt verwacht. Ten Hag, die zich regelmatig bij laat praten door directeur voetbalzaken Marc Overmars, wil echter niet te veel details over de deal voor de Mexicaanse verdediger van Club América prijsgeven. “We zijn continu alert en Marc denkt aan bepaalde dingen, ook wat betreft onze spelers. Er gebeurt heel veel op de transfermarkt, maar dat heel veel dingen concreet zijn op het moment, nee.”

Ten Hag laat zich ook niet in de kaarten kijken over de vermeende belangstelling voor Hakim Ziyech, die onlangs bij Sevilla werd genoemd. “Nee, op dit moment is er niets. Maar je weet ook: in deze tijd van het jaar kan het zomaar veranderen.” De verbintenis van Ziyech, die sinds 2016 bij Ajax speelt, loopt door tot medio 2021. De middenvelder werd in de Engelse media in verband gebracht met Arsenal en Liverpool, terwijl in de Duits media de link met Borussia Dortmund werd gelegd. Ajax heeft echter nog geen concrete aanbiedingen ontvangen.